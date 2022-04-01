最佳射手的球队波兰：关于阿根廷在卡塔尔世界杯上的第三位对手的五个事实

Soccer Football - World Cup - UEFA Qualifiers - Path B Playoff Final - Poland v Sweden - Silesian Stadium, Chorzow, Poland - March 29, 2022 Poland's Robert Lewandowski celebrates scoring their first goal with Jan Bednarek and Kamil Glik REUTERS/Kacper Pempel

波兰将成为11月30日星期三在卢萨尔体育场举行的阿根廷国家队小组赛闭幕式的竞争对手：两人与墨西哥和沙特阿拉伯一起组成卡塔尔世界杯C组。

卡塔尔2022年世界杯的资格给波兰带来了许多问题。她不是通过与英格兰分享在预选赛中赢得小组赛的最爱，而且她一直受苦直到最后一次约会，在那里她获得了比阿尔巴尼亚高出两分的第二名。在下一阶段，他取消了俄罗斯的资格，然后以类别2-0击败瑞典，从而确保了他进入下一届世界杯的资格，从而获得了参加高峰比赛的资格。

教练切斯瓦夫·@@ 米奇涅维奇（Czesław Michniewicz）要求球员身体状况良好，才能实现其战术的支柱之一，即占据主导地位并对对手施加很大压力，确保他没有空间玩游戏。另一个主要特点是他喜欢和两名前锋一起比赛，以充分利用球队的旗帜，罗伯特·莱万多夫斯基。

他在几次新闻发布会上解释说：“攻击中我们游戏的绝对基本要素必须是养活莱万多夫斯基和其他攻击者。”他补充说，拜仁慕尼黑前锋有幸加入球队：“我们不能浪费这种潜力。波兰不仅拥有世界上最好的 “狙击手”，而且总体而言，它有很高的攻击者可供选择。”

1) 渴望荣耀的灵活教练

Coach 庆祝卡塔尔获得资格（图片来源：路透社）

2022年初，巴勃罗·索萨被解雇，由切斯瓦夫·米奇涅维奇取代。这位波兰教练在当地进行了很多射击，由于与葡萄牙教练的相似之处，他被昵称为 “穆里尼奥”。从第一次新闻发布会开始，他直接指向波兰的自我，谈论该国的伟大传统，甚至提到教皇约翰·保罗二世，目的是迅速获得公众的支持。

除了他一直试图灌输的积极心态外，导致他进入替补席位的主要变化是战术性的。他在当地优秀的教练学校长大，使用了非常灵活的混合训练，可以以3-4-3的形式种植。波兰现在在向前推进时与三名防守者一起比赛，当他们没有球时，他们将改为四名，甚至是五名防守者。

但是，在球场上，他任职开始的重点是获得世界杯资格。由于他雄心勃勃的风格，技术总监开始怀疑。但是，切斯瓦夫从未改变过自己的态度或信念，他始终坚信自己可以从这一代球员中获得最大收益。

作为一名相信努力工作和良好沟通的职业选手，对于 Michniewicz 来说，首先关注人类，然后关注球员非常重要。它告诉玩家他们在计划中的重要性，并且他们还能流利地说四种语言。

2) 需要在等级能力方面实现飞跃

波兰国家队在上届欧洲锦标赛E组中名列最后（图片来源：路透社）

近年来，波兰国家队在全球和大陆层面的悠久历史经历了强劲的起伏。举办@@ 一场精彩比赛的紧迫性与其说是一种愿望，不如说是必要。在最近的欧洲杯第一轮比赛中，未偿债务巨大，仅获得一分，并且在2018年俄罗斯的小组赛中也被淘汰。

我们必须回到 2016 年欧洲杯才能看到波兰的四分之一决赛，他们落入了葡萄牙，葡萄牙最终将成为冠军。然后，他强调了2012年版的悲惨表现，当时他在乌克兰，在初始阶段也因表现不佳而被排除在外。希望和压力集中在罗伯特·莱万多夫斯基身上，他希望成为球队的领导者，该队将寻求重演 1974 年德国世界锦标赛和 1982 年西班牙世界锦标赛的波兰功绩。

3）弓箭手的恐怖罗伯特·莱万多夫斯基

罗伯特是波兰的伟大人物，也负责佩戴船长的录音带（照片：Action）

如果波兰能够梦想伟大的事物，那要归功于其中锋的巨大才能。这位前教练一再承认，他计划建立一个负责培育罗伯特·莱万多夫斯基的比赛系统，罗伯特·莱万多夫斯基一个赛季又一个赛季地穿着拜仁慕尼黑球衣在进球前展示了自己的力量。

这位 33 岁的球员已经是最佳射手，也是波兰历史上存在次数最多的球员。凭借与瑞典的决定性比赛的进球，他还负责向2022年卡塔尔迈出第一步。“Bravo 团队，勇敢的粉丝！当你战斗到最后并相信胜利时，一切皆有可能。我们要去参加世界杯。” 他在自己的 Instagram 帐户上写道，旁边有一张照片，看到他在充满粉丝的看台上庆祝。

但是，他曾多次受到批评，因为他在主要政党中没有很好地代表国家。这就是波兰面临的最大问题：面对大国，等级制度总是压在另一边，那是罗伯特最孤独的时候。这次，凭借更加油腻和灵活的游戏系统，他希望打破自己在俄罗斯的印记，进入小组赛阶段。

4）中场车手：彼得·齐林斯基

那不勒斯方向盘负责在一支通常分裂的队伍中统一防守和进攻（图片：路透社）

尽管彼得·齐林斯基（Piotr Zielinski）是农村中部的建筑师，但他并不是天生的领导者。才华横溢的那不勒斯方向盘经常与他的比赛对话，毫无疑问，这就是他本赛季所做的事情，他在进球和助攻方面都继续保持平均水平。

米奇涅维奇谈到这位中场球员时说：“齐林斯基是一位杰出的球员。”他举了一个例子补充说：“我曾经听过瓜迪奥拉在谈论菲尔·福登。他说他是个天才，杰出的人才。但是要达到最高的世界水平，你需要知道什么时候该改变游戏的节奏。Piotr 有它。他什么都看见。他完美地感受到队友和对手之间的空间。它具有令人难以置信的时间感和色调的几何形状。你只需一遍就可以减慢或加快游戏速度。他是个漂亮的足球运动员。有时候他只需要多一点肾上腺素。我们会尽力去做。”

毫无疑问，在整个意大利，齐林斯基拥有的才华。毕竟巴塞罗那想要他，甚至于尔根·克洛普也曾经派他一架直升机谈论转移到利物浦的问题。齐林斯基是心胸宽广的波兰钻石。整个国家都希望它在卡塔尔大放异彩。

5）要记住的两次参与

1974 年，波兰在联邦德国举行的世界杯上获得第三名

卡塔尔将是波兰国家队第十次参加世界杯。欧洲国家在最高足球赛事中的两个最重要的存在是在1974年的联邦德国和1982年的西班牙产生的，当时两次都排在第三位，令整个地球感到惊讶。一个非常有才华的一代人即将参加冠军争夺战：当地人和意大利是希望的刽子手。

此外，它还重点介绍了阿根廷78'的第二轮比赛以及法国38'和墨西哥86的16轮比赛。不幸的是，在过去的三场演出中，他最终进入了小组赛，分别是在韩国-日本 02′、德国 06′ 和俄罗斯 18′。