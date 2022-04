从 Bugs Bunny 到海绵宝宝：使 LGBTTTIQ + 社区可见的动画片

那些标志着我们童年的漫画也许在当时我们不明白为什么它们的行为方式如此或者因为它们的着装与社会所标志的性别陈规定型观念不同。现在我们已经成年了,我们对概念的理解有所不同,因为今天我们用更具批判性的眼光进行分析。

多年来,LGBTTTIQ+ 社区一直在寻找空间,使其能够看到自己的身份,如何考虑他们以及他们之间的关系。为了在新一代中实行 “不歧视” 和包容性,属于这个社区的人物出现在不同的漫画中。

Infobae 向你展示了属于我们童年时期的属于 LGBT + 的角色列表。

这只让很多人笑的兔子多次表现出女性化的一面,并且观察到他的手放在腰间将臀部从一侧移动到另一侧非常妖艳。她曾多次使用非常醒目的服装,例如罐装裙,甚至还有其他一些主题服装。

更不用说有时候她的声音变得非常女性化,有时甚至非常男性化。

华纳兄弟

动画片《The Co w and the Chick》中的罗霍角色是个小恶魔,看起来很高兴穿裙子甚至戴假发。在某些章节中,他非常调情,长着睫毛,臀部随着音乐的节奏而移动。

华纳兄弟

他是一个非常强大和奢侈的恶魔,曾参加过《Powerpuffer Girls》系列,他的特点是扮演角色 Trasvesti,因为他喜欢穿着裙子,芭蕾舞短裙和连衣裙打扮。这个角色的配音是由里卡多·希尔(Ricardo Hill)和奥斯卡·弗洛雷斯(ÓscarFlores)完成的,有时听说他们正在努力使声音更清晰,更柔和。

在该@@ 系列中,曾多次看到海绵宝宝和他最好的朋友帕特里西奥·埃斯特雷拉一起试穿礼服和化妆。事实上,在一章中,两人都结婚了。

Nickelodeon

卡通网络系列史蒂文宇宙也具有包容性,因为它以属于该社区的两个角色为特色。红宝石和蓝宝石是控制低温和高温的两种宝石。他们俩都坠入爱河然后结婚了。

史蒂芬宇宙 卡通网

《冒险时光》也属于卡通网络,该系列以对《甜蜜公主》感兴趣的玛塞琳(又称吸血鬼女王)为特色。两人都坠入爱河,在系列中看到他们接吻。

竹内直子(Naoko Takeuchi)撰写和插图的漫画使90年代墨西哥许多女孩的童年充满了欢乐,但是,由于该序列以同性恋角色为特色,他们表现出与当时截然不同的理想,因此在墨西哥播出的电视剧受到了审查。

S@@ ailor Star Fighter的角色一直对Serena感兴趣,实际上,在某些章节中,他对她非常专心,直到他再也无法亲吻她为止。

也许最令人惊讶的例子是史酷比(Scooby-Doo)系列中的维尔玛(Velma),因为她在任何章节中都没有对其他女性表现出兴趣,编剧詹姆斯·冈恩在推特上评论说,华纳兄弟影业在 2002 年审查了这个角色。这就是Gunn在原始剧本中透露Velma是女同性恋的方式.

华纳兄弟

