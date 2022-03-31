斯蒂芬妮·萨拉斯透露了她是否打算推出一个生物系列

歌手兼女演员斯蒂芬妮·萨拉斯（Stephanie Sal as）谈到了她是否愿意推出传记系列，讲述了她一生中最重要和最具争议的时刻。

西尔维娅·皮纳尔（Silvia Pinal）的著名孙女在接受Ventaneando 节目采访时透露，如果该项目得以实施，她将分享她职业生涯中从未见过的照片和视频。

此外，纳迪·马斯·奎·约（Nadie más que yo）的表演者被问及她一生中是否描绘了与路易斯·米格尔（Luis Miguel）的关系，因为这位歌手在制作流媒体平台 Netflix 时很少谈论她。

“让我们看看我首先要告诉你什么以及如何告诉你。但是，斯蒂芬妮·萨拉斯说，我们正在超越自己，不必有主角。” 她指出，她将把重点放在九十年代以及作为长子米歇尔·萨拉斯的单身母亲的时间。值得一提的是，由女演员玛卡琳娜·阿查加（Macarena Achaga）扮演的年轻模特的角色在墨西哥索尔（Macarena Achaga）系列的最后一个赛季中参与人数最多。

这位女演员说，如果要发行该系列，她会把自己的时间描绘成单身母亲（照片：Twitter）

路易斯·米格尔（Luis Miguel）的系列节目取得了成功，但是，并非所有人都认为流媒体平台上显示的内容足够，因为正如许多人所声称的那样，并非所有出现的内容都与现实有一定距离。对这些章节感到恼火的人包括罗伯托·帕拉苏埃洛斯和斯蒂芬妮·萨拉斯本人。

那是在接受 Hola 采访时！当这位女演员透露La media vuelta 的表演者发现自己将成为父亲时。

“他什么都没怀疑。利用我这么小的时候的力量和勇气，我告诉他我怀孕了。这很困难。你不想看到他生气。就像它很迷人一样，它也有很棒的一面。显然我很紧张，” 斯蒂芬妮说。“告诉她也感觉很好；我感到自由了。“现在你知道了，” 我说。对他来说，那是一桶冷水。“怎么可能！“，这是他说的第一句话，然后沉默了大约 5 或 10 分钟，” 他补充说。

在那次采访中，西尔维亚·帕斯奎尔（Sylvia Pasquel）的女儿还评论说，路易斯·米格尔（Luis Miguel）在告知她怀孕后离开了生命，但他们与小米歇尔的出生团聚。

斯蒂芬妮·萨拉斯在 19 岁时成为母亲（照片：Instagram）

墨西哥太阳报的长子于 1989年6月13日出生在墨西哥城的西班牙医院，此前她的父母经历了将近两年的艰难恋情，缺乏 “排他性”。

斯蒂芬妮还表达了路易斯·米格尔遇见米歇尔时的话：“她长得像我怎么样！我女儿太神圣了！”。

斯蒂芬妮·萨拉斯（Stephanie Salas）强调，那天，父亲和女儿之间举行了一次非常激动人心且有趣的会面，这使他们在女孩的头三年里经常相处。这位女演员强调，那天，两者之间进行了一次非常激动人心和有趣的会面，这使他们在女孩的头三年里经常相见。

尽管过去的几年还不是很接近，但在路易斯·米格尔（Luis Miguel）系列第一季首映后，米歇尔·萨拉斯（Michelle Salas）和父亲之间的疏远加剧了，他们将她的出生描绘成冒险的产物，这使她非常不高兴。

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