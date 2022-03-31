莫比乌斯在秘鲁首映：在哪里以及如何观看贾里德·莱托的新电影

电影院的最新消息。最后，等待看到贾里德·莱托（Jared Leto）与UCM的新作品的等待已经结束。在因疫情而休息之后，莫比乌斯的电影现已上映，该作品展示了漫威的恶棍，这是前所未有的。这是小丑（自杀小队）表演者在DC Comics以外的这些改编电影中的首次亮相。演员们在红地毯上炫耀之后，已经可以欣赏这部电影的国家得到了确认，包括秘鲁。下面，你知道所有的细节。

事实：关于它的起源，众所周知，这个角色是由作家罗伊·托马斯（Roy Thomas）创造的，最初由吉尔·凯恩（Gil Kane）设计。1971年，他首次出现在一期《超凡蜘蛛侠》的漫画中。

关于 MORBIUS

影片讲述了生物化学家迈克尔·莫比乌斯（Michael Morbius）的故事，他是一位著名的研究人员，甚至获得了诺贝尔奖，他一直在努力治愈自身免疫性疾病，这种疾病使他无法在生死之间开始生产。导演丹尼尔·埃斯皮诺萨（Daniel Espinosa）在接受Agencia EFE采访时透露，在最初的计划中，他始终将贾里德·莱托（Jared Leto）作为首选，这样他就可以扮演活着的吸血鬼和蜘蛛侠的恶棍。

MORBIUS 什么时候在秘鲁上映

根据电影院日历，每个星期四都是秘鲁首映的日子。根据这些信息，莫比乌斯的电影将于2022年3月31日星期四在我国上映。即使在这个时候，一些电话和银行公司也向用户提供在大屏幕上观看作品的优惠。

去哪里看 MORBIUS，漫威电影

从3月31日开始，所有秘鲁人都可以在全国主要电影院观看贾里德·莱托的新电影。找到离你家最近的那个：

-UVK

-Cineplanet

-Cinépolis

-Cinestar

-Cinemark

-Cinerama Pacifico

怎么看 MORBIUS 在线通过互联网

到目前为止，尚未宣布漫威电影将在数字平台上映，但是在迪士尼发布新的消息之后，它有可能进入迪士尼Plus或Netflix等平台，后者仍保留在其目录中存放蜘蛛侠电影的许可，莫比乌斯所处的世界属于。

事实：秘鲁的Disney Plus价格为每月S/25.90起，因此您可以访问该平台的系列，电影和纪录片内容。另一方面，Netflix的基本计划是S/24.90，除了存储下载的内容外，它还允许您一次连接一台设备。您可以不受限制地观看电影，电视剧和玩游戏。登录笔记本电脑、电视、手机或平板电脑。

MORBIUS 演员

贾里德·莱托、马特·史密斯、阿德里亚·阿霍纳、贾里德·哈里斯、阿尔·马德里加尔和泰瑞斯·吉布森。由丹尼尔·埃斯皮诺萨（保护敌人）执导，由马特·萨扎马和伯克·夏普雷斯撰写。

MORBIUS 有贷后场景吗？

是的，只要索尼再次押注这个著名的漫画反派，那些看电影并待到最后一刻的人将能够看到贷后场景，在那里他们可以看到一个知名人物，该角色将在第二部分中标志着医生故事的延续。

别忘了准备好去电影院，因为电影持续1小时40分钟，再加上屏幕上的奖励。