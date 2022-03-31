《月亮骑士》：奥斯卡·艾萨克陷入深刻的身份危机，周围有很多行动

Oscar Isaac as Marc Spector/Steven Grant in Marvel Studios' MOON KNIGHT, exclusively on Disney+. Photo by Gabor Kotschy. ©Marvel Studios 2022. All Rights Reserved.

从迪士尼 + 的系列标题开始的漫威角色最有趣的是，他们带来了电影的 “次要”，以进一步打开行动领域，进入最少的故事，然后将它们与现在的多元宇宙（第四阶段的中心轴）联系起来。还有一些危机机会，因为他们利用人们整天待在家里这一事实加快了生产过程。有了 Moon Knight，所有这些都崩溃了，在漫威中开启了一个新阶段：引入系列中的角色，然后将其添加到列表中复仇者联盟（或电影世界，类似于促销活动）。但这不会那么容易，因为这不是一个容易的角色。

奥斯卡·艾萨克饰演的史蒂文·格兰特是一位正确而高效的员工，在博物馆的礼品店工作。但是，马克·斯佩克特（Marc Spector）也居住在同一个身体中，他是一位高效的前雇佣军和埃及神的尸体，他试图用正义浸透世界。他们是争夺控制权的两个对立半场，但也是互补的。一个是大脑，和平与纯真，另一个是力量、混乱和战争。但是他们会在几章中发现这一点。

在观看了迪士尼+ 带给媒体的四集之后，有一点很明显：所有动作场景和最超级英雄的部分的发展都得到了很好的执行，并且还试图弄清楚谁在控制之中或谁将控制在给定情况下，因为这取决于谁是的，无论是史蒂文还是马克，冲突的解决方式都会有所不同。另一条冲突线是这个角色的心理戏剧，这就是他变得更加成年和盘绕的地方。除此之外，我们还必须添加一个反派，由于他的过去，现在和商业模式而变得更加有趣：亚瑟·哈罗（Arthur Harrow），由伊@@ 桑·霍克（Eth an Hawke）是一个类似邪教的团体的领导人，他想找到自己想象中的文物，他拥有史蒂文/马克。

奥斯卡·艾萨克（Oscar Isaac）作为他这一代最好的演员之一，不必证明任何东西。 选择可能是一个持续挑战的产品，从漫威英雄到处于婚姻危机中的普通人。他了解好莱坞的游戏。但是在这里，他面临着更大的挑战：他的角色患有分离性身份障碍，这项练习涉及同时阐述和发展几乎两个身份，但除此之外，我们还必须加上他的超级英雄版本：马克是月亮骑士，而史蒂文则开始发展 M r. Night's Day。结果还不错，但有时开发时间很短，因为该系列需要呈现出更高的冲突，这些冲突被动作所包围，并且包含大量导致艾萨克表现损失的元素。

马克是 Moon Knight，而史蒂文则开始开发夜晚先生。(迪士尼 Plus)

但是其余的行动都执行资产负债表。霍克的反派和梅· 卡拉马维（May Calam awy）扮演的莱拉·法乌利（Layla El-Faouly）都确保艾萨克不会扮演压倒性的角色，比以往任何时候都更能担任配角以及发展自己的故事。屡获殊荣的演员@@ 默里·亚伯拉罕（Murray Abraham）在故事中也占有重要地位，他的外表是第一章中最神秘，最有趣的时刻。除了具有不同的外观之外，它还是一个很小的演员阵容，但是大多数Marvel系列都执行这种动态。它也可以在这里遏制艾萨克的主角。

关于月亮骑士（Moon Knight），我们稍后一定会再看到的这个故事的中心人物有一个漫威小插曲中40多年的历史。正是埃及神孔舒之拳（Fist of Khonshu）展示了一个新的和广泛的主题宇宙需要探索，并且在没有具体而简洁的演示的情况下坚持在MCU上，只能在此过程中从字面上学习（由Steven和Marc收到）。 而且我认为这是该系列的正确决定。这个神话的发现自然发生在整个冲突中，不是真正的埃及人，而是漫威的埃及神话。 除了艾萨克的角色所带来的种种复杂性之外，我们不应该作为旁观者吸收这些东西。正如我们将在史蒂文（权力，其他神灵和恶棍的古老故事）中发现的那样，他的演讲并没有那么沉重。

《月亮骑士》在漫威漫画中已有40多年的历史。(漫威)

月亮骑士开始有些草率。第一章没有平衡，然后放在第二章和第三章中。它发展成心理惊悚片，然后沿着恐怖的一面（前两集中最有趣的方面）发展，并在冒险，幽默，许多特效和大量沙子中接近布伦丹·弗雷泽（Brendan Fraser）的《木乃伊》传奇。从该系列的地点和主题来看是合乎逻辑的，但是，在这种情况下，英雄迷路了。我们很少看到有趣的 Moon Knight 设计及其所有功能。也许在过去的两集中情况会好起来。

简而言之，《月亮骑士》的第一季（实际上是前四章）到处都有有趣的元素。有时候执行得很好，而另一些人则很拥挤。在系列结束之前，Marvel 在MCU中重新启动了一个拥有丰富故事的角色，由于动作，恐怖和幽默的混合而令人上瘾，具有深刻的冲突和动作元素，看起来非常可爱，但比第二季和第二季更有希望与其他英雄团聚。

马克·斯佩克特和史蒂芬·格兰特生活在同一个身体里。(迪士尼 Plus)

月亮骑士本周在迪士尼 + 上首映。

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