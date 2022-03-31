波哥大的路易斯·安赫尔·阿兰戈图书馆举办展览向哥伦比亚自行车致敬

继那些伴随 “甲虫” 在整个发展中的人们的故事和故事之后，以及最近在哥伦比亚自行车运动中突出显示的内容，哥伦比亚自行车运动多年来一直代表着该国，创办了这个展览，该展览将于周四向公众开放，3月31日，向踏板运动员、农村和国家致敬。

本次展览具有纪录片的视角，邀请我们探索和认识国家自行车运动的起点和标志性时刻，就像有人提议的那样，从社会学的角度来看，这邀请我们反思这一体育学科在建设国家自行车运动中的作用。想象中的这个国家。

骑自行车不仅是哥伦比亚的旗舰运动之一，在二十世纪中叶，这项运动还使哥伦比亚人能够认识到该国未知的领土和风景，并建立了一个由成千上万的电台听众想象的国家，他们与声音和故事联系在一起，有时虚构的 Vuelta a Colombia 和其他一些自行车比赛的叙述者。

自行车成为农村和城市的基本交通工具。正如共和国银行图书馆网络主任安娜·罗达（Ana Roda）所说：“自行车一直是大多数哥伦比亚人的工作和交流手段，作为一项运动，自1950年代中期以来，它一直与该国的发展息息相关。”

该展览模拟了一条道路，分为三个阶段：一个由 pedalazos 发现的国家，可以从1920年代到80年代游览哥伦比亚领土；征服欧洲，讲述了哥伦比亚自行车手的一些功绩及其在比赛中的到来Europe an；以及 The Retur n 讲述了哥伦比亚自行车运动的复兴以及它如何在国际舞台上再次脱颖而出。

此外，该展览最初是虚拟的，现在仍可在 Banrepcultural 网站上查看，展出各种数字内容，例如与该领域专家的访谈和会议，还有一个纪录片资源中心，里面有传记、音频、动画视频胶囊等在哥伦比亚，人们发现了有关骑自行车的知识。

作为开幕式的一部分，里卡多·蒙特祖玛，路易斯·亚历杭德罗·迪亚斯和安德烈·玛丽亚·纳瓦雷特之间将举行讨论，讨论将由记者西纳尔·阿尔瓦拉多主持。本次演讲将于下午 5:00 在米格尔·乌鲁蒂亚博物馆举行。另一方面，展览的策展人迭戈·阿尔达纳和加布里埃尔·利纳雷斯将于下午 4:00 在书目展厅参观展览的三个阶段。

最后，本次展览将免费入场，但容量有限，因此建议参观者提早到达。此外，希望参加此活动的人必须有完整的疫苗接种时间表。

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