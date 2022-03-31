乔科省的土著人民正受到离开其领土的威胁

武装冲突使哥伦比亚边境省陷入困境，主要是海湾部族等团体，利用其丛林地理位置以及军队和国家人数不多的优势，试图在这片领土上定居并扩大规模。

例如，几个小时前，陆军第七师报告说，它 “重新获得” 了对诺维塔的控制权，该市因民族解放军的暗杀和雷区威胁而被封锁了两个星期。监察员办公室报告说，大约有 4,000 人，其中 25 个族裔社区，其中 6 个是土著社区。

有时候，该省的土著人民是受这些武装冲突影响最大的群体。即使是这些社区的儿童在被乔科省的武装团体招募之前也喜欢自杀。

据El Espectador称，在卡门德尔达连和巴霍阿特拉托，有报告称，卡门德尔达连和下阿特拉托的土著领袖声称他们无法自由穿越其领土，因为他们指出，海湾部族正在扩张并在河流流域定居，因此他们必须申请 “特别许可证” 才能进入或离开那里.“如果我们去市政当局，我们就不能带来高于20,000比索的食物价值。他们总是要求开具发票。”

相比之下，卡门·德尔·达里恩（Carmen del Darién）市长告诉报纸，尽管他承认存在公共秩序困难，但他没有收到有关此问题的任何投诉。昨天，总统高级委员会的访问在基布多（Quibdó）结束，他们在那里讨论了乔科发生的流离失所，招募和自杀等问题的解决方案或替代方案。

CIPRUNNA 是防止有组织武装团体和有组织犯罪集团招募、使用、使用和性暴力侵害儿童和青少年的部门间委员会。该委员会与监察员办公室和负责参与和平等权利的内政部副部长Carlos Alberto Baena 一起参加了该部的访问，并发出了6份关于乔科省招募风险的预警。Bojayá、Condoto、El Litoral de San Juan、Medio Atrato 和 Novita 是风险最大的城市。

但是，努力还不够，昨天正在进行日常工作的农民曼努埃尔·阿里里奥·卡塞雷斯·冈萨雷斯（Manuel AlirioCáceres González）踩到了位于多坎帕多河两岸的乔科省巴霍鲍多市莫查多的一个矿山。事件发生后，他不得不被转移到医疗中心，因为他的腿被肢解了。市政当局令人担忧，因为该矿距离耶稣圣心学校约20米。

巴霍·鲍多（Bajo Baudó）市长埃尔梅内吉尔多·冈萨雷斯（Hermeneguildo González）表示，他们担心会大规模迁移到城市地区，因为自2021年以来发生的这些事件总共约有6,000人受到限制。这是市政当局今年提出的第三起案件，因此他们向监察员办公室和国家政府寻求帮助。

但是，尽管发生了冲突，而且许多居民宁愿逃离领土，即使无法获得医疗服务，甚至没有附近的医疗站，但有些人宁愿死在那里，而不是离开自己的土地。

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