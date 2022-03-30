乌克兰向俄罗斯保证，俄罗斯从基辅和切尔尼戈夫撤出了军事部队，将重点放在该国东部

Armiansk (Ukraine), 25/02/2022.- Russian soldiers on the amphibious infantry fighting vehicle BMP-2 move towards mainland Ukraine on the road near Armiansk, Crimea, 25 February 2022. Russian troops entered Ukraine on 24 February prompting the country's president to declare martial law and triggering a series of announcements by Western countries to impose severe economic sanctions on Russia. (Rusia, Ucrania) EFE/EPA/STRINGER

乌克兰武装部队周二表示，俄罗斯已从基辅和切尔尼戈夫地区撤出军事部队，将其力量集中在该国东部，但警告说，这一行动旨在 “误导” 乌克兰的军事领导层。

他在Facebook官方个人资料上发布的一份报告中说：“其目的是欺骗乌克兰武装部队的军事领导层，并对俄罗斯拒绝包围基辅造成误解，” 他补充说，所谓的 “撤军” 实际上是各个单位的轮换。

“在顿涅茨克方向，俄罗斯入侵者继续开火。他们在克雷米纳和马里乌波尔地区进行了空袭和导弹袭击。敌人将主要精力集中在夺取对波帕斯纳和鲁比什内定居点（卢甘斯克）的控制权以及完全占领马里乌波尔上。这没有成功，” 乌克兰武装部队说。

他们还解释说，俄罗斯军队用大炮炮轰了斯蒂芬诺戈尔斯克村附近的乌克兰部队阵地以及扎波罗热地区的奥里霍夫和胡利亚波勒市。

武装部队说，俄罗斯士兵继续在克雷米纳和马里乌波尔地区开火并进行导弹空袭。

“在 Novokarlivka 和 Luhivske 村庄的地区，敌人继续在被占领阵地进行防御工事队并安装雷场。他们说，黑海和亚速的作战区没有重大变化。”

乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基说，与俄罗斯谈判代表的会谈已经产生了一些积极的迹象，但警告说俄罗斯不能被信任。

俄罗斯在周二在土耳其伊斯坦布尔举行的乌克兰-俄罗斯代表团会谈后宣布，它将大幅减少在乌克兰首都基辅和北部城市切尔尼戈夫附近的军事行动。

美国和其他国家此前曾对俄罗斯的宣布表示怀疑。

泽伦斯基在周二晚上的视频演讲中说，乌克兰军队的 “勇敢而有效的行动” 迫使俄罗斯减少在基辅和切尔尼戈夫的行动。

他说，乌克兰将 “在取决于我们的程度上” 继续谈判进程，但强调对 “继续为摧毁我们而奋斗的该国代表所说的话” 的不信任。

泽伦斯基说，乌克兰的谈判代表不会妥协 “主权和领土完整”。

俄罗斯周二承诺在基辅和另一个乌克兰城市周围缓和局势，但西方列强呼吁在证实莫斯科信守诺言之前不要放松警惕。

（来自欧罗巴出版社的信息）

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