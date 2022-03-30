秘鲁国家队：卡塔尔2022年世界杯的通道将在什么时候进行复活

秘鲁击败巴拉圭，在南美预选赛积分榜上排名第五。这个地方让她可以选择在2022年卡塔尔与亚洲预选赛冠军进行季后赛，并将于明年6月参加。竞争对手将来自在阿拉伯联合酋长国和澳大利亚之间取得胜利的对手。

它尚未确切界定，但很可能在6月13日或14日完成。它将在下届世界杯（多哈）的东道国进行，获胜者将在单场比赛中确定。这场比赛将在阿联酋对澳大利亚队之后进行，这场比赛定于一周前（6月7日）在多哈举行。

请记住，这将是2022年卡塔尔预选赛的最后一场比赛，只有在那一天，顶级足球派对的32名参赛者才能被完全知道。到目前为止，已确认来自欧足联的12名，其中4名来自Conmebol，4名来自AFC（亚洲预选赛），2名来自 CAF（非洲预选赛），1名来自Concacaf。

秘鲁国家队在Conmebol锦标赛积分榜上获得24分后进入了这个阶段。资格赛是在国家体育场获得的，国家体育场已经满员，一切都在最后一天的比分上发生。凭借那场胜利，他们成功取得了七场胜利，三场平局和八场失利。此外，从历史上看，它在前四场比赛中获得单分后成为第一支进入世界锦标赛的球队。

按联盟划分的配额

欧足联（欧洲）：13 张优惠券

CAF（非洲）：5杯杯

亚足联（亚洲）：4.5张优惠券

Conmebol（南美洲）：4.5 个地方

CONCACAF（北美、中美洲和加勒比地区）：3.5个配额

OFC（大洋洲）：0.5 个位置

目前有资格参加世界杯的球队：

欧足联

丹麦、比利时、法国、克罗地亚、德国、塞尔维亚、英国、瑞士、荷兰、葡萄牙、波兰和西班牙。

CONMEBOL：

巴西、阿根廷、乌拉圭和厄瓜多尔。

亚足联：

日本、伊朗、沙特阿拉伯和韩国。

CAF：

加纳和喀麦隆

CONCACAF：

加拿大

主持人：

卡塔尔

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