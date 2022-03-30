2022年复活节：墨西哥人休假的日子是几点

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, 06MARZO2020.- Playa Balandra fue elegida como un destino que va a dar de hablar en el 2020 según el portal de viajes TripAdvisor, mismo que reconoce su belleza, la define como una playa de oleaje tranquilo y paisaje con formaciones rocosas, con poca profundidad del mar, además de aguas cristalinas, y alejada de la zona hotelera. La playa considerada como una de las más bonitas de México cuenta como elemento principal con una piedra conocida como “el hongo”, la cual se ha convertido un icono de la ciudad. La llegada de turistas durante los últimos años se ha incrementado 600 por ciento, por lo que ahora las autoridades alistan un plan de ordenamiento por tratarse de un sitio de Protección de Flora y Fauna, de acuerdo a un decreto federal emitido en noviembre del 2012. FOTO: OMAR MARTÍNEZ/ CUARTOSCURO.COM

星期四和耶稣受难日是强制性的休息日吗？这是人们在圣周期间经常问自己的问题之一，圣周是墨西哥一些信徒考虑的宗教时期。

对于学生，可以享受9天以上的假期；但是，对于该国的工人来说，情况并非如此。接下来，我们将解释工人和学生何时考虑休息的日子。

首先，必须记住，假期是该国的正式休息时间，也就是说，员工和学生都必须在指定的日期停止活动。

在圣周期间，墨西哥举行宗教活动。efe/Jose Mendez

虽然假期不被视为强制性的；但是，在某些机构中，他们确实在特殊的庆祝活动（例如星期四和耶稣受难日或亡灵节）时将其授予工人。

假期是什么时候？

学生可以从4月 11日星期一到同月的22日星期五休假。根据公共教育部（SEP）的说法，这样，教师和学生将返回课堂，直到4月25日星期一。

什么是神圣的日子？

* 2022 年 4 月 14 日星期四

*4月15日星期五。

从这个意义上讲，上述圣周的日子不被认为是强制性的，而是休假的日期，只有在为员工确定休假的公司才会准许。

有些人在坎昆的海滩上玩得开心。（照片：路透社）

根据《联邦劳动法》，所有员工都可以享受一些正式的休息日，即假期。

假期是什么？

-1月1日（新年）。

-2月的第一个星期一（墨西哥宪法日）。

-三月的第三个星期一（贝尼托·华雷斯的诞生）。

-5月1日（劳动节）。

-9月16日（墨西哥独立日）。

-11月的第三个星期一（纪念墨西哥革命）。

-每六年的12月1日，对应于联邦行政权力的传递。

-12月25日（圣诞节庆祝活动）。

2022年复活节是什么时候？

我们必须记住，今年的圣周从4月10日星期日到同月的4月16日星期六。对于天主教徒来说，圣周是为了纪念基督的激情，死亡和复活，这就是为什么有些人参加与该主题有关的活动而课程被停课的原因。

圣周是四旬期的一部分。在这个时期，有几个人从事礼拜活动。根据数据，它从棕榈周日开始，到周日的复活结束。

在此期间，视情况而定，数十人借此机会去度假或至少花一个周末去另一个州或度假区。

市民选择参观海滩或村庄的区域，这些都是自然区域的旅游目的地，是度假的理想之地，或者是令人难以置信的地方在海滩上游泳、冲浪、浮潜以及与海豚互动。

继续阅读



