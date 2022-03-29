哥伦比亚用一只耳朵在利马打出了参加委内瑞拉世界杯的最后一张牌：时间、电视和阵型

南美预选赛以充满活力的一天结束。由于巴西、阿根廷、厄瓜多尔和乌拉圭已经获得资格，三支球队争取保留 Repechage 的门票，争取在亚洲排名第五，试图参加 2022 年在卡塔尔举行的世界杯。为该通道而战的队伍之一是哥伦比亚，它将访问委内瑞拉。从20.30开始在奥尔达斯港的Cachamay体育场举行，巴西人威尔顿·桑帕约的裁判。它将通过电视进行电视转播。

上周四以3比0的权威击败玻利维亚的咖啡种植者拥有20个单位，排在第六位，只有一个来自秘鲁，今天有幸扮演Repechage的实体（竞争对手将离开澳大利亚，阿拉伯联合酋长国，伊拉克和黎巴嫩）。另一个具有数学可能性的国家是智利，有19个。

雷纳尔多·鲁达的员工需要什么才能获得资格？他们必须赢，并希望里卡多·加雷卡的手下无法击败吉列尔莫·巴罗斯·谢洛托的巴拉圭。如果与维诺廷托平局，他们的机会将减少到秘鲁输球而智利没有获胜（智利接待乌拉圭），因为他们的进球差将排名第五。

技术总监的负责人是制作两种变体的想法。首先是中场球员马特乌斯·乌里韦而不是胡安·吉列尔莫·夸德拉多的进场。另一个是胡安·费尔南多·昆特罗将取代路易斯·西尼斯特拉。

委内瑞拉今天将提起法官的诉讼，只有 10 分就沉入了最后的位置，并且在下一次季后赛中下定了决心。命运希望阿根廷人何塞·内斯托·佩克曼（JoséNéstor Pekerman）坐在当地替补席上，他在2014年巴西和2018年俄罗斯指挥哥伦比亚夺得世界冠军。

与对阵阿根廷的第 11 次相比，维诺廷托将进行六次修改：罗伯托·罗萨莱斯的罗纳德·埃尔南德斯、约翰·总理的奥斯卡·冈萨雷斯、米格尔·纳瓦罗的托马斯·林孔、何塞·马丁内斯的杰斐逊·萨瓦里诺、克里斯蒂安·卡塞雷斯的罗慕洛·奥特罗和达尔文·马基斯约瑟夫·马丁内斯。

可能的编队：

委内瑞拉：Wuilker Faríñez；罗纳德·埃尔南德斯、纳韦尔·费拉雷西、克里斯蒂安·马昆和奥斯卡·冈萨雷斯；托马斯·林孔、扬格尔·埃雷拉；杰斐逊·萨瓦里诺、罗慕洛·奥特罗和达尔文·马基斯；所罗门·朗登。DT：何塞·佩克曼。

哥伦比亚：大卫·奥斯皮纳；丹尼尔·穆尼奥斯、卡洛斯·奎斯塔、威廉·泰西略和弗兰克·法布拉；马特乌斯·乌里韦、古斯塔沃·奎拉尔和詹姆斯·罗德里格斯；胡安·费尔南多·昆特罗、路易斯·迪亚兹和路易斯·穆里尔。DT：雷纳尔多·鲁达。

体育场：奥尔达斯港的 Cachamay

裁判：威尔顿·桑帕约（巴西）

Hora：20.30

电视：deportV

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