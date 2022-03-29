这些是哥伦比亚人在复活节旅行的最爱目的地

Bogotá, Abril 12 de 2020. La Iglesia Provincia Franciscana del Espíritu Santo recorre las calles del sur de la ciudad bendiciendo los hogares y celebrando la Semana Santa durante la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional. (Colprensa - Camila Díaz)

在4月的第二周，数百名哥伦比亚人计划在圣周的背景下旅行。考虑到这种假期情况，暴露出哥伦比亚人最喜欢旅行的地方是什么。它还详细介绍了一些航空公司如何开始提供旨在使旅客短期度假更轻松的福利和促销活动。

在国外，哥伦比亚人最喜欢的地方是：美国纽约；美国迈阿密；墨西哥坎昆；多米尼加共和国蓬塔卡纳；墨西哥墨西哥城。Despegar哥伦比亚地区经理InésHochstadter评论说：“这是墨西哥城脱颖而出的目的地，因为尽管在去年的复活节周期间，墨西哥城已经开放接待游客，但到2022年，兴趣增长了117％。”

至于国内目的地，哥伦比亚人希望去波哥大；麦德林；卡塔赫纳德印第亚斯；卡利和圣玛尔塔。另一方面，来哥伦比亚的游客来自智利；墨西哥；秘鲁；阿根廷和美国。

Latam是向客户提供有益信息的航空旅行公司之一，它提供了双倍的里程累积。就Wingo而言，它特别以更便宜的价格提供五个目的地。

根据交通监管局的数据，在2021年复活节期间，有1,886,370名乘客乘坐282,826辆公共汽车通过49个航站楼运送。另一方面，民航局报告了从该国主要机场出发的683,314名乘客的行动。Aerocivil解释说，在3月26日星期五至4月1日星期四之间，共动员了488,819名乘客，其中389,070名乘客在国内航班上，99,749名乘客在国际航班上。

考虑到由于2020年上半年冠状病毒的到来而采取的措施将减少，预计会有类似的数字，甚至更高，Latam宣布每美元累积里程，从而推动哥伦比亚市场内部的强化战略用于使用波哥大银行或西方银行的LATAM Pass VISA信用卡购物。对于符合要求的人员，该计划将在5月15日之前提供。

根据Procolombia的数据，截至2020年2月，93.3％的椅子和90.4％的国际频率已经恢复。复活节期间旅行票价最优惠的航空公司是Viva Air和Latam。就@@ Viva Air而言，它提供飞往卡塔赫纳和拉美的18万美元起的航班，起价为17.5万美元。例如，要去坎昆，阿维安卡的费用从679,000美元到689,000美元不等。

该公司回忆说，持有两家银行的LATAM Pass VISA卡的人将能够在旅行时继续享受该卡提供的优惠，其中包括在Laram购买门票可享受高达30％ 的折扣。您还可以选择免费使用重量不超过23公斤的额外行李箱。可使用优先行李和升舱代金券，允许使用全球 1,000 多个休息室。

如前所述，Wingo提供五个低价目的地：圣多明各，蓬塔卡纳，坎昆，墨西哥城和库拉索岛。

“Wingo国际航班座位的30％是单程价值等于或低于150美元的价格出售的，而对于国内航班，20％的可用座位的价值等于或低于每程100,000加元。能够在旺季提供低价是Wingo的首要任务，同时优先考虑拥有优质体验的哥伦比亚人（...）Wingo首席执行官豪尔赫·希门尼斯说，在复活节期间，我们预计将总共动员7万名乘客，与2021年相比增长42％。”

就阿维安卡而言，它宣布了几条新航线：麦德林-墨西哥城，卡塔赫纳-纽约，卡塔赫纳-哥斯达黎加，麦德林-哥斯达黎加，麦德林-里奥阿查，麦德林-布卡拉曼加和波哥大-伊皮亚莱斯。同样，Ultra Air还提供了其他新目的地：佩雷拉，圣安德烈斯和圣玛尔塔。

在这方面，波哥大大主教兼哥伦比亚主教会议主席路易斯·何塞·鲁埃达主教提到了宗教狂热分子在辖区的存在，提醒必须尊重生物安全措施。

“我相信，2022年圣周已经临近，我们正在为这次四旬斋之旅做准备，它将像回归一样。关于带着所有的谨慎和规程返回寺庙的问题，因为我们将不再像以前那样做。我们必须采取某些措施保持距离和谨慎。” 佩雷拉的主教说，他在那里主持传教会议。

当他表达恢复圣周的喜悦时，他热情的宗教人士100％面对面参与，他回忆说，有一种病毒改变了人类的行为，因此必须采取必要的预防措施。

同样，路易斯·何塞·鲁埃达（Luis JoséRueda）主教对据称在亚洲和欧洲爆发的病毒表示担忧，因为当这种情况在美国发生时，它们通常会在三，四周后通过多米诺骨牌效应。

Monsignor强调，必须加强对这种病毒的关注，这种病毒尤其会攻击60岁以上的人群，他还表示，他预计两大洲的疫情将停止，并且可以在全国范围内正常庆祝复活节。





继续阅读：



