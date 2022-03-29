俄罗斯入侵乌克兰夺走了另一名运动员的生命：世界跆拳道冠军马克西姆·卡加尔在马里乌波尔遭到袭击后死亡

俄罗斯入侵乌克兰继续夺走生命，包括决定捍卫自己国家的运动员的生命，例如世界跆拳道冠军马克西姆·卡加尔（M aksym Kagal）的案例，他在马里乌波尔（Mariupol）遇害，马里乌波尔是受弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）领导的政府袭击影响最大的城市之一。这位30岁的战斗机是他的国家抵抗运动的一部分，他再次试图击退俄罗斯的侵略。

前卡加尔教练奥莱·斯凯尔塔在社交媒体上报道了这一消息：“荣耀乌克兰！国家荣耀！杀死敌人！不幸的是，这场战争是最好的：保卫马里乌波尔市，作为亚速特种中队的一部分，我们俱乐部的第一位世界跆拳道冠军马克西姆· “活塞” · 卡加尔死于我们光荣的城市克雷缅楚格，他是第一位ISKA世界跆拳道冠军，在成年人中，是乌克兰国民的一部分团队。”

Skyrta 将她记得的学生定义为 “一个诚实正派的人”。他在告别时说：“兄弟，放心。我们会为你的损失报仇！”他的损失影响了他的许多同胞，例如在俄罗斯袭击中丧生的数千名平民，包括像卡加尔这样捍卫自己土地的人。”

马克西姆在2014年成为跆拳道世界冠军，也是他的国家第一位获得跆拳道冠军的选手。除了他的成功之外，他还获得了铜牌，他还在其他接触活动中表现出色，例如泰拳。据当地媒体报道，他对这项运动的热爱如此之大，以至于他想练习其他学科，甚至参加橄榄球锦标赛。他的死亡也有一条很棒的轨迹。

卡加尔是一群死于俄罗斯侵略的乌克兰运动员的一员，例如有前途的 Katya Dyachenko11岁的体操运动员在马里乌波尔也遭到导弹袭击后死亡，而马里乌波尔因俄罗斯入侵者的入侵而没有喘息的机会。

马里乌波尔市是受俄罗斯入侵打击最严重的城市之一（路透社/亚历山大·埃尔莫琴科）

他的损失不包括顿涅茨克矿工的一名青年足球教练的损失，他的损失得到了证实俱乐部首席执行官谢尔希·帕尔金（Serhiy Palkin）在社交媒体上说：“今天，俄罗斯军队正在用各种武器摧毁这个国家及其人民。”

此外，3月初，两名足球运动员死亡，其中一名也在乌克兰抵抗运动中作战：维塔利·萨皮洛在基辅面对入侵部队时死亡，Dmytro Martynenko 在炸弹袭击他的家后与母亲一起死亡。

另一位死亡的运动员是 Yevhen Malyshev，他是一名 19 岁的冬季两项运动员，直到两年前，他还在该国的初级队伍现在正在服兵役。这位年轻人还致力于捍卫自己的国家。

其他人则决定加入与基辅平民的日常生活合作，例如击剑运动员安德里·谢尔巴和安德烈。Pogrebniak。两人都在埃及参加比赛，但决定返回首都提供帮助。

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