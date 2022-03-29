燃油价格反复上涨后，贾尔·博尔索纳罗解雇了巴西石油公司总裁

在燃油价格反复上涨的沉重压力下，巴西总统贾尔·博尔索纳罗周一决定更换国有巴西石油公司总裁若阿金·席尔瓦·卢纳。

巴西媒体泄露的这一信息在当晚得到了矿业和能源部的证实，该部提议在能源领域工作了三十多年的经济学家阿德里亚诺·皮雷斯（Adriano Pires）作为替代他的候选人。

该部报告说，这项任命必须在4月13日获得这家国有公司董事会的批准。

该部还提议在国有石油公司工作了二十多年的商人兼工程师鲁道夫·兰迪姆（Rodolfo Landim）担任该公司董事会主席。兰迪姆是巴西最受欢迎的足球俱乐部弗拉门戈的总裁。

去年2月，博尔索纳罗任命了陆军预备役将军席尔瓦·卢纳（Silva e Luna），当时也对当时由受人尊敬的经济学家罗伯托·卡斯特罗·布兰科（Roberto Castello Branc o）担任主席的国有公司实施的持续涨价感到不满。

总统长期以来一直批评这家国有公司的价格政策，该政策在国际原油价格上涨之后大幅上涨，这导致了通货膨胀，这对其在10月寻求连任之前的受欢迎程度非常不利。

3月初，面对 “俄罗斯和乌克兰之间的战争导致全球石油和石油产品价格上涨”，巴西石油公司将汽油价格上涨了18.8％，柴油价格上涨了24.9％。

周一圣巴勃罗证券交易所收盘时，巴西石油公司的股价下跌了2.63％。

人们走在巴西里约热内卢的巴西国有石油公司 Petrobras 总部前（路透社/塞尔吉奥·莫拉斯/档案馆）

“这不会有太大变化”

对于咨询公司奥斯汀评级的经济学家亚历克斯·阿戈斯蒂尼来说，“公司管理层的这些变化并不好。这表明出了点问题。”

“但是对于市场来说，它不会有太大变化。阿戈斯蒂尼告诉法新社，如果确认新总统将是石油和天然气领域的专家阿德里亚诺·皮雷斯（Adriano Pires），那将为金融市场带来稳定，” 因为他几乎不会干预巴西石油公司的定价政策。

他在巴黎第十三大学获得工业经济学博士学位，除其他外，曾担任国家石油、天然气和生物燃料局局长的顾问，并且是专门从事能源的咨询公司巴西基础设施中心（CBIE）的创始人兼主任。

皮雷斯一直赞成这家国有公司奉行的定价政策。

在3月初涨价之后，他在接受 CNN巴西采访时说：“巴西石油公司不可能不提高价格，因为国内和国外市场之间的价格差距太大。”

“这种差异开始导致巴西出现短缺的风险。该国进口石油产品消费量的30％。他说，如果缺口太大，没人重要，股票已经用完了。”

巴西石油公司（其大股东为国家）在2021年结束时创下了创纪录的198.75亿美元（1.0668亿雷亚尔）的利润。

根据咨询公司Datafolha在3月份的最新调查，75％的巴西人认为，政府对影响家庭口袋的通货膨胀负有 “很多” 或 “一些” 责任。

同一项民意调查显示，极右翼总统可能在第二轮比赛中输给前左翼总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦（2003-2010 年），相差21个百分点（55％至34％）。

（来自法新社的信息）

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