检察官办公室指控波哥大 Koaj 商店的前经理，罪名是严重的性虐待

位于共和国首都南部的一家 Koaj 商店的前经理@@ 布拉扬·史密斯·麦地那·鲁达（Brayan Smith Medina Rueda）被总检察长办公室指控犯有严重暴力性行为（未经同意的性接触）和性骚扰罪。

检察官在上周一发表的一份声明中解释说，根据哥伦比亚《刑法》，暴力性行为可被判处8至16年徒刑，而性骚扰可判处1至3年徒刑，这可能导致麦地那被判处20年以上的徒刑鲁埃达。

根据上述情况，据报道，布拉扬·史密斯·麦地那·鲁达错误地触摸了 Gran Plaza Bosa 购物中心 Koaj 商店的商业顾问胡安娜·卡米拉·佩雷斯·亚马孙，他在那里担任经理。

指控机构指出，有证据表明，被告在拒绝回应该名妇女的预付款后威胁要解雇该名妇女。

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此外，她强调说，这名妇女患有抑郁症和自杀未遂，因此必须接受药物治疗以控制自己的情绪状况。胡安娜·卡米拉·佩雷斯·阿马佐（Juana Camila Pérez Amazo）在波哥大第二十二担保控制法院举行的听证会上报告了她的身心状况。

负责该案的检察官说，对于本案，对Medina Rueda的判决可能为10至24年徒刑。

被告否认了这些指控。

胡安娜·卡米拉·佩雷斯（Juana Camila Pérez）的律师请不要让申诉人独自一人，因为申诉人已经举报了一年半的案件。

律师胡安·何塞·卡斯特罗·穆尼奥斯专门与哥伦比亚INFOBAE 进行了交谈，后者通过社交网络听说了胡安娜·卡米拉·佩雷斯的案件，他是该社交网络的活跃用户。

申诉人的一位朋友联系了他，并向他介绍了这起微妙的案件：Gran Plaza Bosa和Mercurio购物中心的Koaj工作人员报告了一起性骚扰案件长达18个月，另一起为期一年的劳动案件。

被指控的肇事者布拉扬·史密斯·麦地那和贝尔纳多·麦地那（Bernardo Medina）与上述服装店的经理有联系，该服装店是该国最知名的服装店之一。但是，律师还指出，这些人的上司知道胡安娜·卡米拉（Juana Camila）和其他员工正在遭受什么痛苦，但他们采取的唯一相关行动是将佩雷斯从工作场所撤出。

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据申诉人称，前者滥用权力地位宣传孤独的时刻，未经他同意触摸自己的身体。尽管有中度covid-19的症状和检测呈阳性，但第二次还是迫使她工作。康复后，作为对举报这种违规行为的惩罚，她被迫从事繁重的工作和无薪加班。

根据律师卡斯特罗的说法，这位年轻女子从18岁开始遭受这些问题，如今，由于压力和虐待，她正遭受身心问题的困扰。由于无法通过常规渠道取得任何成就，他于1月27日在自己的Instagram帐户上报告了自己的案件，并迅速传播开来。

在谴责Juana的案件之后，同一家公司出现了一场支持风暴和类似案件的报道。公司内部的有效结果只是制裁了涉案人员三天，但外部的社会制裁却是压倒性的。

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