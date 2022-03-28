吉列尔莫·拉索（Guillermo Lasso）透露了 5 名议员的名字，他们向政府索要钱以换取对法律的投票

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en una fotografía de archivo. EFE/Javier López

厄瓜多尔总统吉列尔莫·拉索（Guillermo Las so）透露了五名议员和国民议会顾问的姓名，他们要求 “经济利益”，以换取投票赞成行政部门提出的投资法，但由于缺乏投票而未获批准。有了这个启示，拉索向他保证，他履行了 “提请注意国民议会腐败行为的道德、政治和法律义务”。

拉索在给总检察长的一封信中表示，立法者罗莎·塞尔达、吉塞拉·莫利纳、埃德加·奎萨达、塞莱斯蒂诺·丘皮和克里斯蒂安·尤卡利亚以及后者的顾问马塞洛·罗塞罗呼吁 “为他们自己以换取记录他们的记录，我投票赞成上述法案”。 议员们在土著党 Pachakutik 的掩护下抵达国会，属于国会议员。对于厄瓜多尔总统来说，正如他在政府所在地卡隆德莱特的信中所详述的那样，议会议员的要求 “非常严肃”。

上周四，拉索在他的社交网络上发布说，投资法案没有赢得70票通过，因为行政部门不接受立法者的勒索。尽管他没有透露姓名，但总统解释说，一些国会议员要求提供职位，“医院，电力公司，部委” 和其他现金。

吉列尔莫·拉索（Guillermo Lasso）发来调查要求福利以换取选票的议员的信

“这是那些来向政府索取现金的议会议员的最高境界。我们不能允许逃税者的腐败，他们因为我们不向他们收取税款而想改变投票权。在这个国家，你必须说实话：有些是为了公职，有些是为了钱，另一些是为了逃税。” 拉索在他的官方账户上播出的视频中严厉地说。

鉴于总统在视频中所说的话，几位政客和舆论演员要求披露拉索指控勒索以换取选票的立法者的姓名。

同样，在上周四对法律进行表决前几个小时，吉列尔莫·拉索总统谴责前民主左翼总统候选人泽维尔·埃尔瓦斯要求不要对他征税，以便该党的替补席投票赞成该法律：“有些政客只想与之交谈。总统问 “摆脱国税局（国税局），不要向我收费”。那就是腐败，我来这里不是为了捍卫任何人的任何特定利益。”

拉索总统公开称呼赫尔瓦斯（Hervas）的名字，并质疑他作为企业家的地位：“他说自己是企业家，我不相信：他要么是企业家，要么逃税”。赫尔瓦斯和身份证法官否认了拉索的指控，甚至警告说，总统的言论可能会产生司法后果。

本周末，拉索还要求美国国税局（SRI）调查民主党左翼前总统候选人的纳税申报表。在给 SRI 董事马里索尔·安德拉德的信中，拉索提供了 “对赫尔瓦斯纳税申报表进行彻底调查的正式和明确的指示。拉索在信中保证 ：“这个问题不能局限于政治，我们必须在法律领域取得进展，因此，我必须注意以下有关公民Xavier Hervas的公共信息，以便在已启动或启动的审计过程中加以考虑。 ”。

吉列尔莫·拉索要求调查前总统候选人的逃税行为

针对总统的抱怨，赫尔瓦斯还发布了一段视频，讲述了他对投资法谈判的看法。这位前总统候选人说，拉索联系了他，“他告诉我，投资法需要身份证支持，我回答说我不投票，因为我不是议员，也不拥有其他人的选票，我们的党是公正的民主党，因此我们告别了总统。他说，我从来没有要求过他任何东西，不是在我在第二轮支持他之后，现在更糟糕的是，我永远不会，那不是我的本性。”

赫尔瓦斯说，拉索的言论使他感到惊讶，他也很痛苦：“我希望他们永远不会经历我现在正在经历的事情，他们永远不会受到回家的人的攻击，更糟糕的是，拥有自己权力的共和国总统手无寸铁。”这位前候选人曾谈到要提起法律诉讼。

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