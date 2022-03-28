埃隆·马斯克想创建自己的社交网络来处理 Twitter

埃隆·马斯克（Elon Musk）发布了一系列推文，提议建立一个新的社交网络，以与诸如脸书、推特或 Instagram 。据他介绍，言论自由权可以真正存在的平台。

“既然 Twitter 是事实上的公共论坛，不遵守言论自由原则从根本上破坏了民主，那么该怎么办？”，特斯拉的创始人发了推文。“需要一个新平台吗？”，在第二条推文中继续说。

为了回应一个人，埃隆·马斯克（Elon Musk）甚至说，他想象创建一个尊重言论自由的新社交网络。

如果说这种批评言论自由的话听起来很熟悉，那是因为备受争议的美国前总统唐纳德·特朗普，也提出了这样的批评。而且，像埃隆·马斯克（Elon Musk）一样，他创建了一个名为 “真相” 的替代社交网络，承诺在没有用户的情况下进行审查。

埃隆·马斯克。（照片：Twitter）

为什么埃隆·马斯克（Elon Musk）过分质疑 Twitter 上的言论自由并计划创建一个新的社交网络？在这些推文发布之前的几天里，SpaceX 的首席执行官进行了一项调查，询问他们是否认为Twitter尊重言论自由。一项公开赢得了 “否” 选项的调查，获得了 70％的选票。

直到几个月前，Twitter的联合创始人兼首席执行官@@ 杰克·多尔西回应了埃隆·马斯克的说法，Twitter的建议应该是由用户明确选择。这位大亨过去曾公开表达过这个想法。

埃隆·马斯克于2022年3月28日进行民意调查。（照片：Twitter）

这不是埃隆·马斯克（Elon Musk）最近几周参与的唯一争议。在清单中，可以看出，当有人透露他要求代孕母亲并且他与歌手格莱姆斯（Grimes）育有第二个女儿时，引起了极大的轰动。

与此同时，他向现任俄罗斯总统弗拉基米尔·普京发起了一场威胁乌克兰自由的战争。

而且，在不够的情况下，格莱姆斯还对这位大亨发表了一些有争议的言论，以确保他有时生活在贫困线以下。

埃隆·马斯克。（照片：Patrick Pleul/Pool 通过路透社）

真相，唐纳德·特朗普的社交网络也与 Twitter 背道而驰

美国前总统唐纳德·特朗普（Donald Trum p）在App Stor e 上推出了自己的社交网络Trut h Social，引用了一位高管在申请试用期间发布的与该项目有关的帖子。

他在回答来宾用户问题时说：“我们正在为2月21日星期一在Apple Store上发布产品做准备。”

真正的社交。（照片：路透社/Dado Ruvic）

根据App Store上的图片，Tr uth Social与特朗普最喜欢的社交网络Twitter非常相似 ，Twitter在国会大厦骚乱后被永久禁止。实际上，这位前总统过去常常通过这个渠道发布重要的新闻和信息。

“是什么让 Truth Social 与众不同？我们是一个没有政治歧视的社交媒体平台”，可以在Apple App Store上的描述中看到。

App Store 上的真相社交。（照片：ENTER.CO）

该应用程序的唯一要求是发布的内容必须 “完全真实”。要参与聊天，您必须注册并创建个人资料，之后您可以通过关注者，帖子和喜欢来关注个人关系。

是的，基本上，如前所述， 它的工作方式类似于杰克·多尔西（Jack Dorsey）创建的社交网络。

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