来自奥里诺科的鳄鱼抵达那不勒斯庄园

那不勒斯庄园将迎来一些新客人，这是五个鳄鱼标本，它们是从比亚维森西奥的哥伦比亚国立大学（UNAL）的罗伯托·佛朗哥热带生物学站（EBTRF）转移到度假胜地。

也被称为llanero短吻鳄的长度超过4米，现在将与EBTRF协调由庄园组织管理。UNAL 表示：“在 1960 年代积极狩猎将其皮肤出售到国外之后，将制定一项有关这种极度濒危物种的外展和教育计划。”

同样，教育机构的来文表明，根据去年进行的一项研究，动物 “没有被选为父母，但是由于它们的身体状况，它们确实显示出该物种的全部维度，这在动物的食物链中起着至关重要的作用。哥伦比亚-委内瑞拉Orinoquia的水生生态系统”。

他还指出，12月15日，UNAL理学院院长乔瓦尼·加拉维托·卡德纳斯教授与该园区的法定代表人签署了合作协议。

“这项协议为哥伦比亚人和外国游客打开了一个巨大的窗口 ，使他们可以更多地了解该物种，珍惜它，并意识到保护它并在他们历史上居住的地区恢复自然种群的必要性。

我们想给孩子和其他游客留下深刻的印象，触动人们的心，以便我们给这些鳄鱼留在地球上的机会；他们有权返回河里，但如果人们不愿意，他们将无法做到。” 他补充说，在这种情况下，教育是罗伯托·佛朗哥站长马里奥·巴尔加斯·拉米雷斯教授说。

应该说，这些动物将放在 “具有适当维护和展示的理想特征的池塘中”，这些标本仍在UNAL保管的雄性标本中。

“现在在那不勒斯庄园主题公园中的鳄鱼被添加到其他标本中，这些标本也由 UNAL 运送到该国其他公园，例如比亚维森西奥（梅塔）的洛斯奥卡罗斯生物园、纳里尼奥（昆迪纳马卡）科尔西比奥的水和保护公园 Piscilago，以及该大学指出，位于洛佩斯港（梅塔）的农业生态公园Merecure。

一个家庭决定收养河马牛，这引起了人们的关注，因为这种动物物种因其属地而被归类为对人类有危险。

除此之外，还有人谈论这些动物正在繁殖，被冠以入侵者的烙印并造成越来越大的破坏这一事实对生态系统意味着什么。

有鉴于此，市长想提出一个保护河马的庇护所，因为用总统的话说，哺乳动物吸引了部分旅游业，但也是为了波多黎各Triunfo居民的安全。

市长哈维尔·瓜拉（Javier Guerra）说：“我同意庇护所的观点，即该部会做些事情，国民政府采取一些措施以使这些河马也不会被灭绝，因为事实是河马带来了很多旅游业。”

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