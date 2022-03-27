汉密尔顿在一级方程式赛车的沙特阿拉伯大奖赛中获得第十名后的失望姿态

Formula One F1 - Saudi Arabia Grand Prix - Jeddah Corniche Circuit, Jeddah, Saudi Arabia - March 25, 2022 Mercedes' Lewis Hamilton during practice REUTERS/Hamad I Mohammed

刘易斯·汉密尔顿本赛季的开始让所有一级方程式赛车迷感到困惑。这位七次获得世界冠军，去年仅次于马克斯·维斯塔彭（Max Verstappen）的第二名，在面对导致他以第 15 名开始比赛的持续挫折整个周末都在挣扎之后，以不起眼的第十名完成了沙特阿拉伯大奖赛。

这位英国人是他职业生涯中最差的成绩之一，他在开始时取得了不错的进步，在第 14 圈开始时攀升到第十位，然后在梅赛德斯之后让他在旧轮胎上步入正轨时跃升至第七名那是尼古拉斯·拉蒂菲出事的那一刻。刘易斯击败凯文·马格努森获得第六名，德国队的感觉在所有赔率下都从最低变为最高。

但是，当安全车还有 14 圈的路程进入时，汉密尔顿被拒绝停下来寻找新轮胎。当维修区重新开放时，亚军被允许停下来，但在前往亚历山大·阿尔邦和兰斯·斯特罗尔赢得第十场决赛之前，亚军又回到了六位至第 12 位。

尽管在马克斯·维斯塔彭和塞尔吉奥·佩雷斯被迫退役后，汉密尔顿已经在巴林的揭幕战中获得了令人惊讶的第三名，尽管存在 “汽车问题”。“自上一场比赛以来，变化不大。只有几天了，” 试图证明第十名合理性的英国人解释说。他补充说：“我所知道的是，今天我最终跟不上哈斯的步伐。他们拥有的力量，当我在比赛开始时超越马格努森时，他们很快就超越了我。”

他以自我批评的形式在日历上展望未来，希望表现更好。车手@@ 说：“我们还有很多工作要做，但我知道我们有一支很棒的车队，我们会低着头努力改进。”关于在导弹威胁要取消新一级方程式赛季第二轮比赛后四十八小时竞争的问题，汉密尔顿在麦克风前许了一个愿：“我想回家。”

刘易斯使用的梅赛德斯W13 摄像头捕捉了赛后驾驶员下车的那一刻，让我们观察到他如何将双手放在膝盖上，这是疲倦和失望的标志。这位出生于斯蒂夫尼奇的球员尚未习惯新原型，他希望在明年4月10日举行的澳大利亚大奖赛之前恢复信心。

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