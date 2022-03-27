据报道，承运人袭击了载有乘客前往 AIFA 的卡车

费利佩·安吉利斯国际机场（AIFA）落成仅几天后，据称墨西哥州当地运输人员进行了一系列袭击。其中一辆驶向安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔大型项目的公共汽车最近在墨西哥-帕丘卡联邦高速公路上遭到袭击。

据报道，一群承运人向经济编号为2647的Primera Plus公交线路上的一辆卡车投掷石块。社交网络上流传的一段视频显示了公共汽车如何在指示灯亮起、没有乘客在车上但窗户坠毁的情况下停放的。

在此过程中的某个时刻 —— 没有具体说明在哪里或什么时候 —— 运输单位遭到石块袭击。在@@ 挡风玻璃上至少可以看到三次直接撞击，而在乘客所在的侧面，窗户也会损坏。

第二起事件发生在3月24日星期四上午，当时 ADO 线路上的一辆面包车在沿着墨西哥-帕丘卡高速公路行驶时遭到石块袭击（照片：墨西哥总统府/墨西哥政府）

这是由用户豪尔赫·苏亚雷斯（JorgeSuárez）报道的，他在社交网络上分享了该视频。根据他的说法，这起事件将在机场开放两天后，即3月23日星期三发生。尽管不知道它在路上的哪个地方遭到袭击，但卡车已经标记了圣胡安德尔里奥（克雷塔罗）的路线，并说是 07:30。

正如用户所叙述的那样，有些家庭在公共汽车上有未成年人，他们在到达目的地后立即下车。到目前为止，还没有袭击后有人受伤的记录。

但是，这并不是自AIFA成立以来发生的唯一事件。另一起报道的事件发生在 3 月 24 日星期四上午，当时 ADO 线上的一辆面包车在兰乔高处沿着墨西哥-帕丘卡高速公路行驶时也遭到石块袭击。

据当地报道，袭击据称是由Tecámac和Zumpango的运输公司挑起的，据报他们在通往AIFA的道路上设置了警卫，以此抗议他们不打算提供服务。

墨西哥政府通过其官方Twitter帐户宣布CDMX和Edomex的某些地区将提供哪些票价和路线（照片：墨西哥政府）

随着宣布 “纳入Tecámac-Aifa项目”，他们在该市的圣赫罗尼莫·Xonacahuacán设置了一个检查站。同样，一辆经济编号为2529的Costa Line公共汽车也在离圣卢西亚基地几公里处被投掷石块，导致上周私家车遭到三次袭击。

到目前为止，没有一家受影响的公司报告可能对这些袭击负责的人提出投诉。

应该记住，在前往 AIFA 的路线上注册的公交线路有：Primera Plus、Estrella Roja、ADO、Pullman de莫雷洛斯、卡米南特、科斯塔线和埃斯特雷拉布兰卡，从莫雷洛斯、普埃布拉、克雷塔罗和埃多梅克斯出发。

同样，墨西哥政府表示，CDMX和Edomex的某些地区将有十条通往AIFA的路线，这些路线将离开佩里苏尔、圣达菲、Mundo E、Cuautitlán、国家礼堂、世界贸易中心、印第奥斯维德斯、阿兹台克城和托雷奥。

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