入侵乌克兰后制裁俄罗斯运动员的原因

乌克兰网球选手玛塔·科斯蒂克（在WTA 世界排名中排名第54）在印第安维尔斯锦标赛（美国）的郊游中说：“老实说，就我所处的心态而言，很难上场。”

他接着说：“非常令人失望的是，没有俄罗斯球员来告诉我，看到自己的国家对我造成了什么影响，她很抱歉。死亡的乌克兰平民多于士兵，其中包括儿童，这太可怕了。一位玩家给我发了一条短信。另一个人来和我聊天，但没人支持我或问我过得怎么样。太令人震惊了。”

“这与政治无关，而是关于人类。当我来到这里看到这些玩家时，当我听见他们说他们的主要问题是无法转账或类似的东西时，这会伤害我，也很痛苦。这是不可接受的，” 十九岁的科斯蒂克总结道。

将于10月在莫斯科举行的ATP和WTA锦标赛暂停，国际网球联合会（ITF）禁止俄罗斯和白俄罗斯参加戴维斯杯和比利·简·金预选赛。

另一方面，来自两个国家的网球运动员可以在不显示国旗或其他国家标志的情况下单独参加ATP和WTA锦标赛。

“我不同意已经采取的措施。看看其他运动，看看大型运动，他们做了什么，你不能在这方面保持中立，” 科斯蒂克批评道。

这位网球运动员除其他外提到了国际奥林匹克委员会（IOC）采取的措施，该措施建议体育联合会禁止俄罗斯和白俄罗斯的运动员参加国际比赛，因为两国都违反了 “奥林匹克休战协议”。

执行委员会赞同的声明指出，其目的是 “保护世界体育比赛的完整性及其参赛者的安全”。他补充说：“当前的乌克兰战争使奥林匹克运动陷入了两难境地。尽管来自俄罗斯和白俄罗斯的运动员可以继续参加体育赛事，但由于乌克兰遭到袭击，许多来自乌克兰的运动员无法参加体育赛事。”

这种劝诫产生了连带效应，造成了多种 “立即且直至另行通知” 的制裁。

国际足联、欧足联和欧洲联赛很快加入了抵制行动。俄罗斯被排除在2022年卡塔尔世界杯附加赛之外，没有其在欧罗巴联赛（莫斯科斯巴达克）的代表，也没有参加欧洲联赛（莫斯科中央陆军，圣彼得堡泽尼特和喀山尤尼克斯）的篮球队。

一分钟又一分钟，越来越多的国际联合会加入：羽毛球（BWF）、跆拳道（世界跆拳道）、游泳（国际泳联）、橄榄球（世界橄榄球）、赛艇（世界赛艇）、排球（FIVB）、乒乓球（ITTF）等。

俄罗斯足球队被排除在卡塔尔 2022 年世界杯附加赛之外（Gettyimages）

一些联合会选择将 “立即停赛，直至另行通知” 换成临时授权，允许运动员作为中立人参加比赛，没有符号、旗帜或国歌。

作为象征性的举动，世界跆拳道联合会（WTF）从弗拉基米尔·普京手中撤出了第九丹（大师）的名誉黑带。

根据加拿大律师理查德·麦克拉伦的报告，2019年，世界反兴奋剂机构（WADA）暂停了俄罗斯参加国际比赛。经过五年的调查，俄罗斯国家（体育部和联邦安全局）的勾结归功于一项系统的计划旨在伪造运动员的反兴奋剂控制措施，导致数百份正面报告消失。

毫无疑问，历史周期经常重演：流行病、自然灾害、革命运动和战争。

一个不太接近的先例将我们置于第二次世界大战之后的上个世纪，正处于对黑人和其他族裔群体的迫害潮流的泡腾之中。

1946年11月19日，联合国大会通过了一项决议，指出 “立即结束被称为种族主义的迫害和宗教偏见的表现符合人类的最大利益”。

大会还请 “各国政府和主管当局按照《联合国宪章》的精神和文字行事，并为此采取最快和最有力的措施”。

但直到20世纪60年代，联合国才发起了一场运动，鼓励政府、非政府组织和个人对南非政权及其支持者采取孤立措施。

由作家、艺术家、音乐家和运动员组成的先锋队以观察员的身份激发了反对种族隔离和支持解放的动员。这场运动有助于说服南非的主要贸易伙伴实施武器禁运，除其他限制外。

作为象征性举动，世界跆拳道联合会（WTF）撤回了弗拉基米尔·普京的第九丹名誉黑带

1968 年，马里波恩板球俱乐部（MCC）原定的一次备受宣布的南非之行被取消，引起了轰动。

这个传奇的俱乐部被称为 “Lord's”，于1787年在伦敦成立，是游戏法则的创造者和保管人。

当知道取消的真正原因时，丑闻就更大了。著名的 “有色” 板球运动员 Basil D'Oliveira 出生于开普敦，是土著和葡萄牙人的后裔，遭到南非当局的严厉抵制，因为他将成为面对南非队的英国代表团的一员，他们都是白人。

当时的国民党领导人 B.J. Vorster 指责伦敦俱乐部：“我的客户中心不是马里波恩的俱乐部，而是反种族隔离运动的团队。”

1968年初，当德奥利维拉案开始在英国产生影响时，联合国大会呼吁抵制在种族隔离制度前提下组织的所有南非运动队。

此前，1961年，国际足联因其种族隔离主义政策暂停了南非足球协会的资格，南非被排除在 1964年东京奥运会之外。

在 1970 年代和 1980 年代，南非橄榄球也受到反对种族隔离的舆论的巨大压力，使其在经济、社会、文化、伦理和体育方面处于国际孤立的境地。

因此，《反对体育领域种族隔离国际宣言》（1977年12月14日大会）重申必须迅速消除种族隔离做法，采取 “必要和最有效的措施”，同时 “根据奥林匹克不歧视原则促进国际体育交往”。歧视”。

对于参加与加入种族隔离制度的国家的比赛的体育组织、队伍或运动员，制定了以下准则：

南非橄榄球运动员切斯特·威廉姆斯是南非反种族主义斗争的旗手之一

-拒绝提供任何形式的经济援助。

-限制进入国家体育设施。

-不承认根据种族隔离选择规则起草的任何体育合同的有效性。

-不要授予国家荣誉或奖品，也不要撤回已颁发的荣誉或奖品。

-不要为了纪念这些球队或运动员而举行正式招待会。

-不要向代表发放签证或允许他们进入该国。

-确保 “每个实行种族隔离的国家都被国际和区域体育组织驱逐出境”。

-防止对 “拒绝与实行种族隔离的国家一起参加体育赛事” 的附属组织实施经济制裁或其他制裁。

也许现在该是重新发扬旧模式的时候了，这种模式赋予了反对种族歧视的巨大斗争以生命，在这个关键的例子中，目的是维护世界和平。

《联合国宪章》（1945年6月26日，旧金山）呼吁 “欲免后世再遭人类两度遭受无尽痛苦的战祸”，重申对人的基本权利、人类尊严与价值的信念。人”。

然而，这一普遍原则宣言――除种族隔离以外――并没有在国际社会的 “特别条约” 中生效，而这些条约本来可以从人道主义角度确定战时的体育问题。

汉娜·阿伦特（Hannah Arendt）的著作《耶路撒冷的艾希曼》（1963 年）记录了对负责将犹太人运送到死亡集中营的后勤工作的纳粹罪犯的审判。

作者使用 “邪恶平庸” 的概念来描述艾希曼的个人资料。

“大多数时候，那些没有决定或没有决定为邪恶或善行事的人，这种邪恶是在大多数情况下发生的。阿伦特说，此案最严重的是，有很多像他这样的人，而且这些人不是变态或虐待狂，但过去和现在仍然非常正常。”

Siya Kolisi，历史上第一位黑人跳羚队长

因为运动员的国家统治阶级的行为而惩罚运动员是否公平？

他们是宣战的同谋还是参与者？

从理论上讲，提出的问题很难解决。

在一篇给出答案的文章中，应该指出的是，超级职业体育不能也不应该与战争的附带影响格格不入。

对俄罗斯运动员实施的制裁纯粹是象征性的，禁止他们穿衬衫、展示国旗和颜色或唱国歌。

必须加强国际奥委会和其他机构谴责武装冲突的当前趋势，从宣言性信息转向更具体、更有限制的行动。

一项新的永久性体育标准应建议立即停止，直至重大体育比赛另行通知。这一决定将加强体育在面对任何武装斗争时支持 “不容忍” 的贡献程度。

今天，体育界继续不停地旋转，就像角斗士在罗马斗兽场战斗时一样。在电视上观看印第安维尔斯主球场上引人入胜的纳达尔对吉尔吉斯的比赛，同时改变频道显示了俄罗斯人和乌克兰人之间战争的恐怖和荒凉，这是麻木不仁和矛盾的。

拉斐尔·纳达尔在俄罗斯向乌克兰挺进之初说：“我不想谈论罪魁祸首或问题是什么，但无论现在和我们所处的世纪如何，战争对我来说似乎令人难以置信。”

白俄罗斯人维多利亚·阿扎伦卡说：“看到有多少无辜者受到了这场暴力的影响，并将继续受到影响，这让你心碎。” 她在得知自己的社交媒体个人资料因发推文反对入侵而被删除后流下了眼泪。

尽管体育仲裁法庭（TAS）驳回了俄罗斯足球联盟（UFR）因乌克兰的 “特殊军事行动” 而批准将其国家队排除在卡塔尔2022年世界杯之外的上诉，但国际象棋联合会（FIDE）取消了俄罗斯大师谢尔盖的参赛资格卡尔贾金在社交网络上发布支持普京的消息六个月。

国际棋联道德与纪律委员会首先裁定卡尔贾金有罪，原因是网络上的 “大量” 负面反应，这不仅损害了国际象棋和国际棋联的声誉，而且损害了棋手本人的声誉。

精英运动员的角色变得很重要。当今统治者的行动以及恩惠和威胁也触及了他们。面对如此严重的暴露程度，没有共谋的余地。

尽管俄罗斯人丹尼尔·梅德韦杰夫继续在 ATP 排名和数十万美元的奖金中获得积分，但许多其他乌克兰运动员停止竞争加入国家部队，这是不公平或不合理的。目前世界网球排名第二的沉默表明对他的同事们漠不关心和缺乏团结。

一种新的集体防御形式正在通过社交网络建立。战争罪行再也不能隐藏在地毯下了。

游戏规则是体育运动的第五个本质，但现实往往会使体重秤朝着最残酷和最不愉快的一面倾斜。

人们认识到，即使在和平时期，也不存在 “绝对权利”。战争造成不确定性、破坏和死亡，同时无限期中止或对幸存者的人权造成无法弥补的损害。面对一场威胁全球化世界的生命和经济的战争，宣布体育的豁免权似乎是规则的例外，继续进行体育节目，好像没有什么坏事发生一样，似乎是愚蠢的。

在各国人民团结的更高原则的基础上，应该关注成千上万的受害者、孤儿、被肢解或埋葬的妇女和男子、被肢解和饥饿的家庭被迫流亡的无助状况。

出于人道主义原因，在普遍宣布 “停止战争” 的情况下，应该立即停止职业体育的伟大机器！直到战争之火终于扑灭。

(*) 丹尼尔·罗伯托·维奥拉是美国律师协会的律师，也是 iusport.com 拉丁美洲的董事。

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