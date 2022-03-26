海军陆战队在布埃纳文图拉被搭档枪杀后死亡

Imagen de archivo fechada el l 7 de noviembre de 2018, que muestra a Infantes de marina de la Armada de Colombia. EFE/Ernesto Guzmán Jr /Archivo

海军陆战队第 24 河营的一名海军陆战队员在被他的一位同事的子弹击中后死亡，这显然是偶然的。这些事件发生在3月24日下午，位于考卡山谷省布埃纳文图拉港的营地。

这位 19 岁的单身汉被确定为何塞·路易斯·阿尔塞·赞布拉诺，被一名同学的装备武器射击，受了重伤。

根据哥伦比亚海军提供的信息，事件发生后，该机构安排了将他疏散到考卡山谷省布埃纳文图拉市的一家诊所的手段，不幸的是，他到达那里时没有生命体征。

哥伦比亚海军保证，已经在进行相应的调查，以确定犯罪动机。它还表示，他们将提供主管当局所要求的一切必要资料。

该机构还报告说，参与何塞·路易斯·阿尔塞·赞布拉诺死亡的海军陆战队员正在得到海军卫生部的支持。

应该记得，海军陆战队员是大西洋省巴兰基亚人，他在考卡山谷布埃纳文图拉的第 24 海军陆战队步兵河营服兵役了 11 个月。

到目前为止，众所周知，一旦紧急行动结束（在一个人死后进行的程序），这名 19岁的孩子的尸体将被转移到巴兰基亚，他的家人将在那里进行埋葬。

海军机构稍后表示：“哥伦比亚海军对海军陆战队何塞·路易斯·赞布拉诺·阿尔塞的去世深表遗憾，并表示最深切的慰问，同时对这位国土英雄的亲戚，同伴和亲人进行相关调查并进行心理社会陪伴。”发生在海军陆战队第24河营。

在梅塔格拉纳达向牧师勒索钱财的海军陆战队监狱

一名海军陆战队员因勒索罪被送进监狱。这是 18 岁的布拉扬·埃斯蒂文·巴拉甘·卡罗，他在休假期间犯了罪。

梅塔格拉纳达的担保法院对海军陆战队和另一名被确认为 23 岁的乌里尔·戴维·玛雅·蒂拉多的人发出了壁内逮捕令。

显然，这两名被送进监狱的人将负责要求格拉纳达的一名牧师支付500万比索，以免伤害他们的人身安全。

在圣安德烈斯岛担任海军陆战队员的布拉扬·埃斯蒂文·巴拉甘·卡罗（Brayan Estiven Barragán Caro）在今年1月25日至2月8日期间获得许可证时，总检察长办公室正在调查这些事实。

根据这一程序，巴拉甘在其同伙的陪同下提出的非法经济要求始于1月28日，即海军陆战队到达有关人口的三天后。

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