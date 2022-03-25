秘鲁 vs 乌拉圭：费德里科·瓦尔韦德和他令人印象深刻的远距离射门在卡塔尔 2022 年预选赛的横杆上坠毁

秘鲁 vs 乌拉圭：Charrúa 攻击者费德里科·瓦尔韦德差点打进了一个轰动一时的进球在蒙得维的亚的Centenario体育场举行的2022年卡塔尔预选赛第17天的比赛中，这场比赛在盒子外面。

比赛开始 47 分钟后，乌拉圭国家队的进攻被秘鲁防守队清除了一半，足球由费德里科·瓦尔韦德（Federico Valverde）举办。

乌拉圭的第二次进攻行动似乎没有带来任何危险，预计塞莱斯特将恢复对红白色区域的进攻。

但是，费德里科·瓦尔韦德（Federico Valverd e）惊讶地发现禁区外约35米的射门尽管秘鲁门将佩德罗·加莱斯（Pedro Gallese）伸出援手，但射门仍然很强劲，并被指示撞向横杆。

秘鲁国家队在连续四场比赛没有输掉三胜一局之后进入了与乌拉圭的比赛。白罗哈在利马（3-0）击败玻利维亚，在加拉加斯（2-1）击败委内瑞拉，在巴兰基亚（1-0）击败哥伦比亚。在第 16 天，他与厄瓜多尔（1-1）以 1-1 战平

乌拉圭国家队以四场失利和一场平局打破了五场比赛的糟糕连胜纪录，但没有获胜。Charrúas在蒙得维的亚对阵哥伦比亚（0-0）战平，在巴西布宜诺斯艾利斯（4-1）输给阿根廷（3-0），阿根廷在主场（1-0）和玻利维亚（3-0）在拉巴斯。然后在教练迭戈·阿隆索的陪同下，他在亚松森对阵巴拉圭（1-0）的比赛中连续两场胜利，并在森特纳里奥体育场击败委内瑞拉（4-1）。

里卡多·加雷卡教练与佩德罗·加勒塞、路易斯·阿德文库拉、卡洛斯·赞布拉诺、亚历山大·卡伦斯、米格尔·特劳科、塞尔吉奥·佩尼亚、雷纳托·塔皮亚、Yoshimar Yotún、安德烈·卡里略、克里斯蒂安·库埃瓦和詹卢卡·拉帕杜拉排队。

乌拉圭的战略家迭戈·阿隆索选择了这十一个：塞尔吉奥·罗切特；罗纳德·阿劳霍、迭戈·戈丁、何塞玛·吉梅内斯、马蒂亚斯·奥利维拉；法昆多·佩利斯特里、乔治·德·阿拉斯卡埃塔、罗德里戈·本坦库尔、费德里科·瓦尔韦德；达尔文·努涅斯和路易斯·苏亚雷斯。

最后季后赛日期的比赛

3月29日星期二

秘鲁 vs 巴拉圭（利马）

厄瓜多尔 vs 阿根廷（瓜亚基尔）

玻利维亚 vs 巴西（拉巴斯）

智利 vs 乌拉圭（圣地亚哥）

委内瑞拉 vs 哥伦比亚（奥尔达斯港）

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