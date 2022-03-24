WhatsApp上用于查找联系人是否实时跟踪我的位置的方法

有时，人们会在 WhatsApp 上实时共享其位置，以进行工作，安全或更快地与某人约会，但并非在所有情况下都正确使用了这些信息。

接下来，Infobae将向您展示如何确定您的一位联系人是否具有此访问权限并正在跟踪他们的一举一动。

在开始之前，有必要解释 WhatsApp的当前位置和实时位置之间的区别：第一个是固定点，确切地说是发送时间；第二，它将使发件人知道共享其位置的人的去向，就好像它是一个GPS 在运动。

实时共享位置信息时，您最多可以选择三个选项：每秒钟知道位置的时间至少为 15分钟、1小时或最多8小时。 如果选择了最后两种方式中的任何一种，则有人可以在他们不知情的情况下跟踪自己的动作。

WhatsApp 的实时位置。（照片：Xataka Android）

如何在WhatsApp上实时知道某人是否被关注或他们是否有个人位置

-首先，请确保 WhatsApp 在安卓的谷歌 Play 商店中没有待处理的更新应用程序 iOS 商店。

-现在，打开应用程序，然后按位于右上角的三个垂直点的图标。

-对于iPhone手机，点击设置，可以找到齿轮或齿轮的图标。

-现在，前往 “设置” > “帐户” > “隐私”。

-此处单击 “实时位置” 部分。

-与该位置共享的所有人员都将实时显示， 这意味着这些联系人随时都知道您的位置。

-只需点击名为 “停止共享” 的红色按钮，该位置就会自动消失。

停止共享 WhatsApp 实时位置。（照片：Christian DvE 博客）

最后，如果你在使用 WhatsApp 时遇到任何问题并需要举报，你可以向你的联系人电子邮件地址发送电子邮件：smb_web@support.whatsapp.com 或 android_web@support.whatsapp.com 。也可以通过iOS的独家服务从iP hone 发出相同的请求。

如何找出你的伴侣或朋友在WhatsApp上与谁交谈最多

每个用户都与他最常说话的人进行自己喜欢的聊天，但是，后者可能对某些人感到好奇。

元维基确保用户之间的对话是端到端加密的；这意味着没有人，甚至元维基也无法看到聊天的内容。

但是，一些用户找到了一种方法来找出他们的伴侣，朋友或其他任何人交谈最多的人。这样，尽管他们可能无法观看演讲，但他们将能够知道在平台上与谁在一起的时间最多。

在 WhatsApp 上找出某人正在与谁交谈。（照片：In Couple）

应该注意的是，没有必要下载第二个应用程序。当然，这 需要让对方的手机待几分钟：

-首先，您必须确保您拥有最新版本的应用程序，如果没有，则可以从应用商店（App Store或Play商店）下载它。

-打开应用程序，然后转到 “设置”。

-输入存储和数据。

-您应该会看到 “管理存储” 选项卡。

-将按顺序显示与您的伴侣或朋友交谈的所有人员的列表。

-由于用户之间共享的视频或照片，所有尺寸都会有所不同。最有可能的是，共享文件最多的是您与之交谈最多的文件。

应该强调的是，这个技巧可能会误导和复杂，因为它需要几分钟才能使用对方的手机。在这种情况下， 最好在输入该WhatsApp个人资料之前直接询问。

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