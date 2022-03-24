朝鲜导弹落在离日本北部北海道海岸150公里处

东京，3 月 24 日据日本国防部关于新的平壤试验的报道，朝鲜今天发射的导弹降落在距离日本群岛北部北海道海岸约 150 公里的日本海，据信这是一次新的平壤试验。洲际弹道弹（洲际弹道导弹）。 国防部副部长鬼木诚告诉媒体，该导弹于当地时间15.44分（格林威治标准时间6.44）袭击了位于丰岛半岛（北海道县）以西的日本专属经济区（EEZ）内的水域。 副部长指出，该导弹将飞行约71分钟，并表示，由于检测到的飞行特性，“它可能是一种新型的洲际弹道导弹”。 根据Oniki引用的数据，该导弹行进了1,100公里，最高高度为6,000公里，他还强调，它比平壤在2017年发射的最后一次洲际弹道导弹 “高得多”。 韩国军方还指出，它认为这是洲际弹道导弹，如果得到证实，这将是自当年 11 月以来的首次此类试验，并将突显平壤开发这种新型武器的意愿。 日本海岸警卫队正在分析该导弹是否会对在该地区捕鱼的日本船只造成任何损害，而日本行政长官已召开国家安全委员会会议讨论这一情况。 日本副大臣补充说：“这是对日本安全的严重威胁，而且由于发射即使落入专属经济区水域也没有报道，这对船只或飞机的完整性来说是极其成问题和危险的行为，” 他还表示东京的 “强烈谴责”。 这篇文章标志着朝鲜政权自行暂停发射洲际弹道导弹的结束，目的是在朝鲜领导人金正恩和时任美国总统唐纳德·特朗普于2018年举行的首次峰会之前拉近立场。 朝鲜政权在2021年单党代表大会上制定了武器现代化五年计划，该计划是目前一系列武器试验的幕后黑手（自今年年初以来进行了12次，创历史新高）。首席 ahg-yk/asb/ig