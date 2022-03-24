哥伦比亚以 17 枚奖牌领先迪拜残疾人田径大奖赛

Lima, Monday August 26, 2019 - Buinder Bermudez from Colombia competes in the Men's Para Athletics 400m T12 Final at the Villa Deportiva Nacional - VIDENA at the Parapan American Games Lima 2019. Copyright Hector Vivas / Lima 2019 Mandatory credits: Lima 2019 ** NO SALES ** NO ARCHIVES **

迪拜人民决心俱乐部第三次举办残疾人竞技大奖赛比赛日。在第三天的比赛中，哥伦比亚赢得了一枚金牌、一枚银牌和两枚铜牌，总共获得了四枚奖牌。本周三，亚米尔·阿科斯塔（Yamil Acosta）赢得了金牌，Buinder Bermúdez 夺得了银牌，而朱利安·阿科斯塔和梅耶利·布伊特拉戈在这一天佩戴了铜牌。

在这一天的比赛中，哥伦比亚在 F40/41 子弹、200mts T35/37 和 400mts flat T11/12 和 13 的射击中大放异彩。哥伦比亚于3月23日星期三开始，这是在迪拜举行的残疾人竞技大奖赛的第三天比赛。这一天的金牌是由亚米尔·阿科斯塔（Yamil Acosta）在400米比赛中赢得的，他赢得了50.48的成绩，也是该国的第七枚金牌。

至于白银，Buider Bermudez 在 400mts T13 测试中排名第二，达到了 50.90 的时间。这次铜牌交给了 Mayerli Buitrago 和 Julián Acosta。布伊特拉戈在达到 938 米的距离后在子弹投掷测试中排名第三，被她的直接竞争对手突尼斯运动员拉瓦·特利利（Raoua Tlili）超越。

至于阿科斯塔，跑步者在200米平坦的T35/37决赛中以29.55的成绩排名第三。现在，哥伦比亚代表团正在为将于3月24日星期四在迪拜举行的第四天也是最后一天的比赛做准备。根据迄今为止取得的成绩，该国获得了 17枚奖牌，7枚金牌，6枚银牌和4枚铜牌。

在巴西的马林加，哥伦比亚的残疾人自行车队大放异彩。3月17日至20日，国家队与10名车手一起参加了泛美田径赛，表现出色，在田径赛的领奖台上和17场公路赛的领奖台上掀起了全国三色浪潮。国家队总共获得44枚奖牌，排名第二，仅次于巴西。

亚历杭德罗·佩雷亚、哈维尔·塞尔纳、海梅·卡斯塔涅达、胡安·何塞·贝当古、卡罗来纳·穆内瓦尔、宝拉·奥萨、尤利塞斯·莱昂、莱昂纳多·瓦隆、罗宾森·哈拉米略和胡安·何塞·弗洛里安是哥伦比亚在马林加奥运村自行车馆和巴拉那州路线的代表，在巴西。

哈维尔·塞尔纳和阿尔贝托·卡斯塔涅达负责在这个国家露出微笑。在串联田径赛中，他们留下了4,34,841的记录，攀登了领奖台的最高台阶，并在大陆比赛中为哥伦比亚赢得了第一枚金牌。从那时起，黄色、蓝色和红色的足迹开始在巴西的领奖台上反复出现。

哥伦比亚团队的一员@@ 卡罗莱纳·穆内瓦尔（CarolinaMunévar）是残奥会的初始投资70亿比索，旨在为2024年巴黎奥运会取得巨大成就而制定，该战略是整个泛美地区最杰出的战略之一。骑手在以下测试中赢得了六种金属：个人追击；500 米；划痕；omnium；个人计时赛和公路巡回赛。

同样，在保拉·奥萨，亚历杭德罗·佩雷亚和胡安·何塞·贝当古之间，他们也被列入了哥伦比亚残奥会的名单，该国又赢得了12种金属。其中九个是黄金，其余三个是白银。

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