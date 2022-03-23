Spinosaurus 由于骨头的密度而在水下狩猎

写作科学，3 月 23 日几十年来，古生物学家争论最多的话题之一是 Spinosaurus（已知最大的恐龙之一）是如何狩猎的。现在，《自然》杂志上的一篇文章从一种完全不同的方法来探讨这个主题：骨密度。 在分析了这些肉食性恐龙的骨骼并将其与企鹅、河马和短吻鳄等其他动物进行比较之后，科学家得出的结论是，生活在北非白垩纪中期（1.12至93亿年前）的棘龙及其近亲 Baryonyx 具有足够的骨密度在水下潜水和狩猎。 科学家们知道，棘龙对水具有最佳特性，例如细长的下巴和锥形的牙齿，类似于以鱼为食的捕食者的牙齿。 在过去的十年中，朴茨茅斯大学的古生物学家和国家地理探险家尼扎尔·易卜拉欣在撒哈拉沙漠中挖掘了棘龙骨骼的碎片。 骨骼缩回了鼻孔、短后腿、桨形的脚和鳍状的尾巴：正如易卜拉欣所定义的那样，所有这些迹象都坚定地表明了水生或 “喜欢水” 的生活方式。 但是，尽管这位古生物学家很清楚，这种专门的解剖结构使棘龙能够游泳并在水中追逐猎物，但其他科学家则认为，这种恐龙不是一个伟大的游泳者，而是像巨鹭一样在水中狩猎。 这场辩论促使芝加哥菲尔德博物馆的 Matteo Fabbri 和易卜拉欣率领一个国际研究人员团队试图澄清 Spinosaurus 的生活方式是什么。 该团队收集了250种活体和灭绝动物的股骨和肋骨横截面的大型数据集，包括陆地和水生动物，重量从几克到几吨不等，包括海豹、鲸鱼、大象、老鼠甚至蜂鸟。 他们还收集了灭绝的海洋爬行动物（例如 mosasaurs 和 plesiosaurs）的数据，并将其骨骼的横截面与 Spinosaurus 及其亲属 Baryonyx 和 Suchomimus 的骨骼横截面进行了比较。 研究人员发现骨密度与水生行为之间存在明显的联系：潜入水下寻找食物的动物的骨头几乎完全坚固，而在陆地上狩猎的动物的骨头的横截面具有空心中心。 之后，他们分析了 Spinosaurus 和 Baryonyx 的骨头，发现它们具有与完全沉浸相关的致密骨头，而非洲人 Suchomimus 的骨头空心，生活在水中并吃了鱼，但没有游泳。 尽管对于易卜拉欣来说，这一发现 “有点令人惊讶”，因为Baryonyx和Suchomimus “看起来很像”，但团队意识到这并非与众不同，在其他小组中也可以看到类似的模式。 根据作者的说法，其他恐龙，例如巨型长颈蜥脚类动物，四肢也有一些致密的骨头，但这只能反映出这些骨头承受的巨大压力 对于菲尔德博物馆的 Jingmai O'Connor 来说，像这样的基于数百个标本的协作研究是 “古生物学的未来。它们很耗时，但它们使科学家能够阐明大模式。” 根据易卜拉欣的说法，这项研究表明，完全可以排除将 Spinosaurus 视为 “一种巨型蚊子” 的可能性。 “骨头不会撒谎，我们现在知道，即使是骨头的内部结构也完全符合我们对这种动物的解释完全一致，它是在广阔的河流中猎鱼，用桨形的尾巴推动自己的巨型捕食者。他总结说，更详细地重建这些河怪是如何移动的，这将是很有趣的，我们已经在努力了。”