纳塔奈尔·卡诺在聚会上战斗后的威胁

在三月的最后一个周末，录音风靡一时，纳塔奈尔·卡诺（Natanael Cano）在一次聚会上为自己辩护而扔了一个油炸食品容器，但这一举动在几位年轻人在索诺拉一家夜总会举行的会议上引发了激烈的争吵。

随后，这位歌手在他的Instagram帐户上发表了一系列故事，讲述了发生的一切，展示了朋友受伤的拳头，感到遗憾的是，他不是那个 “打破母亲*” 的人，这个男孩发起了侵略，甚至对他进行了一系列威胁，因为他在那个地方的出口等着他，但他逃跑了。

在他的各种时间故事中，诸如Amor Tumbado和Porte exuberante之类的歌曲的翻译表达了以下观点：“我和我所有的朋友一起在索诺拉，在我的土地上，突然间他把它变成了脚踏车*。问问他那个愚蠢的家伙怎么样我们打破了他整个血腥的母亲！我在出口处等着他，但他从来没有出来，他沿着海滩走了但是无论我看见你的地方。有录制的视频。”

（照片：TikTok）

纳撒奈尔还发出了威胁性信息，并保证他和他的朋友们将再次对引发问题的那群男孩采取行动，在他们的故事快要结束时，他称他们为 “cholos”，但没有澄清他的意思特别是：

该事件甚至导致一个人掉进餐厅游泳池，一些年轻女性开始摆脱问题以免受伤，企业安全迅速到来，并限制了一些参与其中的人以停止战斗。

（照片：TikTok）

据corridos tumbados的著名歌手说，尽管所发生的事情没有一个单一的版本，但众所周知，冲突并不是因为音乐上的差异而产生的，他只是想与朋友们度过一个愉快的夜晚，并对袭击做出了回应。

事件的视频在TikTok和Instagram等各种网络上传播，他对事件的回应也是如此，尽管纳塔内尔·卡诺（Natanael Cano）的许多歌迷都支持这位歌手，并感谢他没有受到伤害，但他的一些听众还批评说他参加了斗殴而不是保存宁静。

另一方面，有些人幽默地对待了这种情况，甚至用有趣的TikTok音频对战斗视频进行了一些编辑；到目前为止，还没有关于重伤的报道。

（照片：TikTok）

这位20岁的年轻人已经有其他争议，因为据称到2021年底，他在Instagram视频中用枪支摆姿势，并引发了一波批评，“因为他的过分生活”。在这方面，纳塔奈尔·卡诺（Natanael Cano）向媒体写了一条消息，截取了有关该主题的一些新闻报道的屏幕截图，并批评了他们提供的报道。他甚至声称他在 BB 礼堂举办的音乐会没有传播，他在那里有一个满屋子。

“一个是莫罗，他值得一只公鸡，我该怎么告诉他们，buuu。但是他们没有谈论我们给礼堂两天的母亲的离开。感谢我过去来自CDMX的人们”，阿莫尔·图姆巴多的歌手写道。

正是通过他的Instagram个人资料，他发布了录音，他说：“他们忘记了去哪里，到了边缘*”。在他旅行的车里是纳塔尔·卡诺工作团队的其他成员。每个人都喜欢墨西哥城提出的音乐和城市景观。

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