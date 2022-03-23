如何确定您是否已在IMSS中注册以及如何处理您的社会保险号

如果您最近换了工作，并且不知道自己是否在新的工作地点向墨西哥社会保障局（IMSS）注册，则可以在线进行快速简便的咨询。重要的是要记住，最重要的劳工权利之一是社会保障，因此必须核实这些权利是否仍然有效且井然有序。

此外，这项福利非常重要，因为除了为您提供社会支持外，它还允许您为退休缴款。这样，要了解您的新老板是否在IMSS中注册了您，您可以在线申请权利有效性证明，为此，您必须拥有社会安全号码（NSS），电子邮件地址和唯一人口注册密钥（CURP）。

随后，您将必须输入以下链接并输入上面提到的数据：https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia。您还必须捕获屏幕上显示的CAPTCHA代码，然后单击 “继续” 按钮。

该手术也可以在其中一个家庭医学单位亲自完成（照片：法新社）

除了检查您的权利是否仍然有效外，您还可以查看最新雇主的详细信息以及您有权去哪家诊所。如果您希望亲自进行手术，则可以在周一至周五的以下时间访问其中一个家庭医学科（UMF）来进行：

-带早班的UMF：从上午8点到下午2点

-UMF，下午轮班：从上午 8:00 到晚上 7:30

如果您手边没有社会安全号码，则可以采取以下步骤找到它：

1.输入 CURP 并通过以下地址发送电子邮件：https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/asignacionNSS

2。转到您的电子邮件收件箱，检查电子邮件中是否收到了确认链接。

3.收到电子邮件后，单击包含标题 “请求分配或NSS本地化” 的链接，它将自动将您带到IMSS官方网站，其中将显示您的NSS。

如有澄清或疑问，IMSS向用户提供了电话号码800 623 23 23，选项1。营业时间为周一至周五上午8点至晚上8点，周六和周日上午8点至下午2点。

社会保障是每个工人最重要的劳工权利之一，因此，如果社会保障仍然有效，则必须纠正（图片：EFE/JoséPazos）

此外，该研究所还启用了 IMSS Digital，您可以使用该工具咨询和执行一系列程序，例如：为家庭成员投保或更多地解雇家庭成员。

移动应用程序必须通过Pl ay商店或A pp Store等平台下载到任何智能设备上。任何人都可以访问它，因为下载是免费且易于使用的。

通过该应用程序，用户将能够查询，例如社会安全号码（NSS），有效性，注册或临床变更，合法持有人必须为此单击 “程序” 部分。

那些不想在手机上使用该应用程序的人必须访问该网站：www.imss.gob.mx/imssdigital。但是，在这个空间中，必须有一封电子邮件，要有CURP和e.signature，即高级电子签名（FIEL），才能完成过程。

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