敖德萨的电影和穿越时空的战争

敖德萨是希腊人的重要海港，也是土耳其帝国的军事分遣队。自18世纪末并入俄罗斯帝国以来，这里到处都是欧洲人口 —— 意大利人、希腊人、法国人、西班牙人以及乌克兰和俄罗斯哥萨克人 —— 也成为最繁荣的犹太社区之一。

根据荷兰籍工程师风之玫瑰的说法，弗朗兹·德·沃兰（Franz de Volan）在其计划中的棋盘城市开发中发挥了非常重要的作用。他遵循了为俄罗斯海军服役的意大利-西班牙士兵何塞·德·里巴斯的指示，后者被认为是这座城市的创始人。

它的另一位首批州长，在本例中为法国人，是黎塞留公爵，他是著名枢机主教的远亲，在执政敖德萨之后，他将在拿破仑最终流亡后担任法国波旁复兴的总理。黎塞留也是为全俄罗斯沙皇殿下服务的冒险家之一。他穿着符合新古典主义风格的罗马长袍，在壮观的 Potemkin 楼梯的起点处浮出水面。

敖德萨的何塞·德·里巴斯雕像，带有建筑商的计划和工具。Yuri Postolovskiy// 维基共享资源，CC BY-SA

敖德萨遭受了第一次世界大战的战斗，并被年轻的乌克兰人民共和国短暂接管。苏联人于1920年接管了敖德萨，但他们无法阻止犹太黑手党继续控制着这座城市，就像阿尔·卡彭的美国一样。

在《敖德萨传说》中，出生于敖德萨的最有趣的苏联犹太作家之一艾萨克·巴贝尔（Isaak Báb el）很好地描绘了这个黑海芝加哥二十年代快乐而冒险的气氛。这部电影《本雅·克里克》（1926年）的灵感来自他的一部短篇小说。巴贝尔是爱森斯坦的朋友，最著名的苏联宣传导演选择这座城市拍摄一些重要的电影，例如《带相机的人》（DzigaVértov）或爱森斯坦本人的几部电影，这可能会产生极大的影响，这使敖德萨成为苏联的圣地电影院。

敖德萨，电影之城

在拍摄有关其创始人何塞·德·里巴斯（Joséde Ribas）的纪录片之际，我在乌克兰城市呆了几个月。

我还参加了乌克兰最重要的电影节，该电影节旨在吸引制片人和投资者的注意力，以恢复电影制片厂，并提醒世界这座城市在电影史上的重要性。

因为发明家 Iosif Tymchenko 正是在这个国际大都市里创造了第一台用于观看运动图像的设备，比卢米埃尔兄弟早了两年。

Iosif Tymchenko。维基共享资源

俄罗斯帝国的第一家电影制片厂于20世纪初在敖德萨建造；在1930年代，它被认为是 “乌克兰好莱坞”。实际上，美国好莱坞大型电影制片厂的许多创始人都是敖德萨的犹太人。

在敖德萨的不同城市地区，还拍摄了一些苏联电影中最著名的无声电影；伟大的导演亚历山大·多夫任科正是在他的电影制片厂（整个苏联最大的电影制片厂）开始了他的职业生涯。

但是，使敖德萨享誉全球的电影无疑是爱森斯坦的《波将金战舰》（1925 年），其中有著名的楼梯场景。

敖德萨楼梯

“波将金” 号战舰的灵感来自枪击事件发生前二十年发生的事件，即1905年俄罗斯战舰水手的叛变。但是对哗变者的镇压不是在楼梯上发生的，而是在港口进行的。

现在，我们对叛变的故事不那么感兴趣，因为电影将这个像敖德萨市一样不断变化的过渡空间变成了象征性的地方。

所谓的 “波将金楼梯” 以前被称为黎塞留、德尔大道或简称为 “大楼梯”，并用一百多个巨大的砂岩台阶覆盖了通往港口的斜坡。

爱森斯坦在那里进行的充满活力的集会令人难忘，沙皇的军队在一个紧凑的街区中降落，随意向大量混乱地逃离并滚下梯级的平民开枪。哥萨克人的白色制服在受害者的深色调中脱颖而出，其中我们注意的是一位母亲，当她去世时，她让婴儿推车滚下坡路，经过几次跳跃，她陷入混乱。

这个场景后来在电影院里很受欢迎，直到精疲力尽（《贱民》、《教父》或《 La Caja de Música》只是其中的几个例子）。

在《战舰 Potemkin》的一些框架中，你可以在楼梯尽头看到一座小型拜占庭式教堂，后来被苏联人摧毁，取而代之的是一座不起眼的建筑，该建筑在 2009 年用作大面积区域或购物场所。

十字路口的敖德萨

当时我想，所以我写了这篇文章，敖德萨的变化是如此之快（如此明显地代表了欧洲的变化），以至于也许随着时间的推移，楼梯将不再被称为 Potemkin 而改名为 “of theAutocenter”，因为这座城市发烧了消费主义者，这座城市越来越受游客欢迎，并为自己的幸福感到自豪。

在楼梯上方几米处，现在称为凯瑟琳广场（Catherine Square），这座沙皇的雕塑 “大帝” 自2007年以来取代了波将金英雄的纪念碑，该纪念碑被转移到了港口。

将敖德萨融入俄罗斯帝国的凯瑟琳雕像并没有打扰乌克兰民主党人，主要是讲俄语的人。这并不意味着他们是俄罗斯的支持者，而是乌克兰公民，他们为自己的历史感到自豪，也为属于正在接近或接近欧洲的民主国家感到自豪。

1890 年至 1905 年之间的波将金楼梯。国会图书馆/维基共享资源

2012年，当我们在敖德萨放映何塞·德·里巴斯的纪录片时，乌克兰民族主义政府输掉了选举，转而支持亚诺科维奇地区党，在这座城市非常清楚地记住这座城市的国际化和俄罗斯历史。

一位高级市政官员有点冷嘲热讽地告诉我，上次选举是由无法正常工作的俄罗斯摄像机观看的。也就是说，他推测选举是操纵的。后来我写道，也许普京的雕像最终可能会取代沙皇。我无法想象那时的漫画讽刺意味今天会如此悲惨。

今天，著名的楼梯似乎在其中重新召开，例如爱森斯坦的血腥事件，但这一次具有真实的历史基础。我们希望我们能够继续享受这样一个具有象征意义的地点，其电影史也是最近欧洲的历史，以及一个处于文化十字路口的国家的历史，现在已成为世界关注的中心。

*豪尔赫·拉托雷·伊斯基耶多是雷伊胡安·卡洛斯大学艺术史（视觉文化、电影、摄影）的终身教授。

最初发表在《对话》上。

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