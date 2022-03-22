“狂野的女孩”：这部电影的第一部预告片，改编了迪莉亚·欧文斯的热门小说。

索尼影业由里斯·威瑟斯彭和劳伦·诺伊斯塔特制作，今天发布了《野性女孩》的第一部官方预告片，该预告片已在剧院上映，由黛西·埃德加·琼斯主演。这部电影是根据黛莉亚·欧文斯的文学作品改编的，将在主要配乐中以泰勒·斯威夫特为特色。

“Kya 是一位年轻女子，被家人抛弃，在南部的沼泽地长大。根据这一进展，这名妇女将成为谋杀曾经与她有牵连的男人的主要嫌疑人，” 这部电影的官方提要描述说。它由奥利维亚·纽曼（Olivia Newman）（第一场比赛）执导，由露西·阿里巴（Lucy Alibar）撰写，后者获得了《南方野兽》奥斯卡提名

黛莉亚·欧文斯（Delia O wens）2018年的小说《克劳爸在哪里唱歌》解决了家庭冲突、孤立、爱情和背叛等复杂问题，她的故事取得了成功。框架是一个虚构的沿海城市，是北卡罗来纳州的沼泽地，场景的中心是 Kya，被围绕她的形象建立的一种神话从城镇的其他地方移走了。这本书是由女演员里斯·威瑟斯彭选择改编电影的。

由黛西·埃德加·琼斯（Daisy Edgar-Jones）主演的年轻女子在《正常人》系列中脱颖而出，她出演了另一部主题深刻的电影，例如 Star Plus 上的《新鲜》。在这种情况下，她将以那种忧郁的表情出演这部电视剧，因为只有她才能继续前进。The Wild Gir l是一部犯罪惊悚片，当Kya发现自己正处于谋杀案调查中并且她是主要嫌疑人时，她必须为生存而战.

里斯·威瑟斯彭展示了她制作的《野女孩》

预告片还呈现了另一个新颖之处：泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）的新原创作品《卡罗来纳州》，这种旋律与这个故事的发展非常吻合。这位歌手在她的Instagram帐户上发布了预告片，并写道她想 “创造一些与这个引人入胜的故事相吻合的令人不安和空灵的东西”。

尽管尚未确定在拉丁美洲的发行日期，但 La chica salvaje 将于7月发行，接近美国首映。

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