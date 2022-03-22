秘鲁vs乌拉圭：德阿拉斯卡埃塔在2022年卡塔尔预选赛前强调了路易斯·阿德文库拉的力量

秘鲁和乌拉圭将于3月24日参加卡塔尔2022年预选赛的心脏病发作比赛。在 Centenario 体育场中，他们之间将进行几场个人对决，即右翼的乔治·德·阿拉斯卡埃塔与路易斯·阿德文库拉的对决。乌拉圭人强调了 “双色” 一侧的物理状况。

他在抵达乌拉圭首@@ 都机场时宣称：“路易斯·阿德文库拉（Luis Advíncula）是一位身体非常强大，经常受到攻击，他和米格尔·特劳科（Miguel Trauco）都是高素质的球员”。

这位边锋来自弗拉门戈在卡里奥卡锦标赛半决赛中完成了 90 分钟的胜利，这与瓦斯科·达伽马的比赛略有不同。这位 27 岁的足球运动员将以良好的步伐与 “white roja” 达成妥协，并且正在像他在对阵委内瑞拉的溃败中所做的那样逐渐形成。

就其本身而言，“闪电” 始于博卡青年队和河床队之间的超级经典。但是，他不得不在上半场之后被替换，因为他以幼稚的方式赢了黄牌，而且即将成为被开除。

这不是两个玩家第一次面对对方。在利马的 “blanquirroja” 和 “celeste” 之间的比赛中，人们看到了面孔，但是那时 De Arrascaeta 是为另一支乐队准备的，并与马科斯·洛佩斯进行了单挑。确切地说，“charrua” 是在国家体育场打进平局进球的人。

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