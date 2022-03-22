前雇员指责路易斯·米格尔甚至不允许她看见他的脸

El cantante mexicano Luis Miguel ofrece un concierto en el estadio Nemesio Camacho ""El Campín"" de Bogotá (Colombia). EFE/Leonardo Muñoz/Archivo

路易斯·米格尔（Luis Miguel）无疑是伊比利亚美洲歌手，曾被告知最多的城市传奇人物，这就是他众所周知的孤独而神秘的生活方式，这也使他成为人们猜测的目标他们的个人和家庭生活。

关于这一点，专注于电影界的影响者和传播学家安娜·维拉林（AnaVillarín）最近在社交网络上获得了实力，该社交网络过去曾与 Oces a公司有联系，该公司在2019年组织和演出，她曾参加过一些路易斯·米格尔（Luis Miguel）音乐会。

这位年轻女子在Creators & Chill的YouTube频道上说，这位歌手不允许工作人员观看她。这是安娜在 El sol de México 后台工作的经历，她说过 “他不是一个容易的艺术家”：

“想象一下，我的第一份音乐会工作是路易斯·米格尔。我开始与另一家与 Ocesa 有联系的公司合作，这是一家音乐会公司...至于证据，他们现在告诉我，我们和路易斯·米格尔在一起，就像他在国家礼堂所做的那样。”

这位传播学家将与路易斯·米格尔合作的经历描述为 “太糟糕了”（照片：屏幕截图）

这位 tiktoker 承认，《桌下》中歌手的气质和要求非常苛刻，以至于她不可能在几年前担任这个职位。

“因为事实是路易斯·米格尔（Luis Miguel），我想每个人都知道，如果他们看过这个系列，他就不是一个容易的艺术家，甚至更多。他补充说，这项工作是很大的责任，最小的责任是无法忍受的，就是网。

安娜强调说，她无法深入研究自己在路易斯·米格尔（Luis Miguel）工作的经历的细节，因为当时她签署了一份保密合同，尽管该合同可能已经过期，但这位年轻女子宁愿不冒险，尽管她确实透露了这位歌手 “总是迟到”。

据这位年轻女子说，这位歌手不允许员工看到他的脸（照片：Gentileza Al Día O. Vega）

“我可以大致告诉你如何，但不能提供细节，也就是说，你甚至必须签署保密协议。几乎没有艺术家让你签名，所以从那里开始有红旗，但我告诉你这是我的第一部作品，我不知道那不正常，但是自从我开始与更多的艺术家合作以来，除了更有名之外，也许不是在墨西哥，但是在世界上，他们不会问你同样的事情，你说'嗯，多么奇怪' “，他强调。

安娜·维拉林（AnaVillarín）解释说，似乎还不够，工人们无法转身去看 Miki，他们甚至不得不盯着墙壁，因此，当接到歌手已经到达场所的通知时，所有工作人员都知道该担任什么职位。

他说：“发生在我身上的事情... 我从来不明白的是，当路易斯·米格尔到达时，他也很晚，这就是为什么音乐会总是开始得很晚，没人能看他的原因。”

这位歌手的266首歌曲在Spotify上有超过一百万的直播，这就是为什么他在该平台上获得了殊荣（照片：Instagram）

在这方面，他保证，在他面前，工人应该面对隔离墙。他承认：“因为他不喜欢它，所以我们都必须转向墙壁。”

这位有影响力的人甚至认为，这种限制只能在她与歌手接触的第一天实施，以此来平息对见到这位著名艺术家的兴奋情绪的欣快感，但是当她意识到这种经历会如此糟糕时，她将这种经历描述为 “可怕”在路易斯·米格尔通常在墨西哥城辖区演出的漫长音乐会季中。

“我真的不明白，太可怕了，就像 '来了，每个人都转向墙所以他们看不见' 我发誓 '我们不在乎他们的...“更像是第三天，也就是说，你本可以过去的所有兴奋，你停止了所有人的工作，太糟糕了。”

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