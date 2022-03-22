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星期一 21 三月 2022
奇諾

前雇员指责路易斯·米格尔甚至不允许她看见他的脸

与这位著名歌手一起参加音乐会季的安娜·维拉林称这种经历 “太糟糕了”

Newsroom Infobae

21 三月 2022
El cantante mexicano Luis Miguel ofrece un concierto en el estadio Nemesio Camacho ""El Campín"" de Bogotá (Colombia). EFE/Leonardo Muñoz/Archivo
El cantante mexicano Luis Miguel ofrece un concierto en el estadio Nemesio Camacho ""El Campín"" de Bogotá (Colombia). EFE/Leonardo Muñoz/Archivo

路易斯·米格尔（Luis Miguel）无疑是伊比利亚美洲歌手，曾被告知最多的城市传奇人物，这就是他众所周知的孤独而神秘的生活方式，这也使他成为人们猜测的目标他们的个人和家庭生活

关于这一点，专注于电影界的影响者和传播学家安娜·维拉林（AnaVillarín）最近在社交网络上获得了实力，该社交网络过去曾与 Oces a公司有联系，该公司在2019年组织和演出，她曾参加过一些路易斯·米格尔（Luis Miguel）音乐会。

这位年轻女子在Creators & Chill的YouTube频道上说，这位歌手不允许工作人员观看她。这是安娜El sol de México 后台工作的经历，她说过 “他不是一个容易的艺术家”

“想象一下，我的第一份音乐会工作是路易斯·米格尔。我开始与另一家与 Ocesa 有联系的公司合作，这是一家音乐会公司...至于证据，他们现在告诉我，我们和路易斯·米格尔在一起，就像他在国家礼堂所做的那样。”

安娜·维拉林
这位传播学家将与路易斯·米格尔合作的经历描述为 “太糟糕了”（照片：屏幕截图）

这位 tiktoker 承认，《桌下》中歌手的气质和要求非常苛刻，以至于她不可能在几年前担任这个职位。

“因为事实是路易斯·米格尔（Luis Miguel），我想每个人都知道，如果他们看过这个系列，他就不是一个容易的艺术家，甚至更多。他补充说，这项工作是很大的责任，最小的责任是无法忍受的，就是网。

安娜强调说，她无法深入研究自己在路易斯·米格尔（Luis Miguel）工作的经历的细节，因为当时她签署了一份保密合同，尽管该合同可能已经过期，但这位年轻女子宁愿不冒险，尽管她确实透露了这位歌手 “总是迟到”。

Infobae
据这位年轻女子说，这位歌手不允许员工看到他的脸（照片：Gentileza Al Día O. Vega）

“我可以大致告诉你如何，但不能提供细节，也就是说，你甚至必须签署保密协议。几乎没有艺术家让你签名，所以从那里开始有红旗，但我告诉你这是我的第一部作品，我不知道那不正常，但是自从我开始与更多的艺术家合作以来，除了更有名之外，也许不是在墨西哥，但是在世界上，他们不会问你同样的事情，你说'嗯，多么奇怪' “，他强调。

安娜·维拉林（AnaVillarín）解释说，似乎还不够，工人们无法转身去看 Miki，他们甚至不得不盯着墙壁，因此，当接到歌手已经到达场所的通知时，所有工作人员都知道该担任什么职位。

他说：“发生在我身上的事情... 我从来不明白的是，当路易斯·米格尔到达时，他也很晚，这就是为什么音乐会总是开始得很晚，没人能看他的原因。”

路易斯·米格尔
这位歌手的266首歌曲在Spotify上有超过一百万的直播，这就是为什么他在该平台上获得了殊荣（照片：Instagram）

在这方面，他保证，在他面前，工人应该面对隔离墙。他承认：“因为他不喜欢它，所以我们都必须转向墙壁。”

这位有影响力的人甚至认为，这种限制只能在她与歌手接触的第一天实施，以此来平息对见到这位著名艺术家的兴奋情绪的欣快感，但是当她意识到这种经历会如此糟糕时，她将这种经历描述为 “可怕”在路易斯·米格尔通常在墨西哥城辖区演出的漫长音乐会季中。

“我真的不明白，太可怕了，就像 '来了，每个人都转向墙所以他们看不见' 我发誓 '我们不在乎他们的...“更像是第三天，也就是说，你本可以过去的所有兴奋，你停止了所有人的工作，太糟糕了。”

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