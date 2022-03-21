废除了人口普查、沉默守则和审查制度：斯大林隐瞒了造成800万乌克兰人死亡的饥荒

Two boys with a cache of potatoes they have found during the man-made Holodomor famine in the Ukraine, former Soviet Union, Spring 1934. The food had been hidden by an elderly woman, who was raided by the GPU (secret police) and deported to Siberia for hoarding food. The food found by the boys had been overlooked by the GPU agents. (Photo by Daily Express/Hulton Archive/Getty Images)

弗拉基米尔·普京复制了约瑟夫·斯大林然后他一步一步地做到这一点。这在许多方面都是不可预测的，但是斯大林主义的纱线闪耀得如此明亮，以至于变得难以掩饰，即使它是一根细线。

上周五，普京在莫斯科的卢任斯基体育场举行了大规模洗澡。当他解释他在乌克兰进行 “特别行动” 的错误原因时，他受到了十万多人的欢呼，他称之为入侵或战争。英国广播公司记者威尔·弗农（Will Vernon）毫不怀疑许多参加活动的人的支持，他发现成千上万的其他人是官员，教师和国家雇员，他们被迫去体育场，他们不知道打电话的真正原因。如果学生同意参加 “音乐会”：普京的音乐会，他们将被许诺 “休息一天”。

还有更多。西班牙日报《国家报》昨天透露，普京政府颁布了一系列 “严厉的、经克里姆林宫批准的” 法律，对 任何质疑战争正式版本的人处以长达15年的监禁，并惩罚那些 “散布非官方信息” 的人。”，处罚类似于 “散布非官方信息” 的人。

斯大林也做了同样的事情，甚至更糟糕的是，1931年至1933年间饥荒造成近800万乌克兰人死亡。如果普京还没有遵守他的导师的要求，那是因为时间不足，而不是意愿。就像普京在战争中一样，斯大林禁止谈论乌克兰的饥荒，这是他自己决定遵守农业的 “集体化”。无论是在演讲中、官方文件中，还是在当时的报纸上都没有饥荒。红军的乌克兰士兵不再收到亲戚的来信。多年后，当这些被没收的信件被发现并公开时，他们了解了家人经历的戏剧：许多人已经死亡。

沉默守则立即被理解，因为它是由恐怖建立和维持的。“ 在工作中，没有人谈论饥荒或街头的尸体，好像我们都是沉默阴谋的一部分 。美国国会和20世纪80年代运作的乌克兰饥荒委员会的一位证人透露，我们只与最忠实和最值得信赖的朋友谈论了这个可怕的消息。斯大林还下令医生和护士 “发明一些东西”，为饥荒受害者签发死亡证明，在饥饿死亡的情况下，他们证明死亡是由于传染病或心脏骤停造成的。

在今天遭到普京军队轰炸的敖德萨，市议会保存的所有死亡记录簿都在 1934 年消失了。同样的事情发生在哈尔科夫，今天也是在普京的炸弹之下，苏联官员声称拥有1932年11月至1933年底之间死亡的记录簿，借口是这些书 “掌握在敌视工人阶级的人手中”。

乌克兰大饥荒期间的一匹死马。人们吃了老鼠、蚂蚁、死动物和垃圾（每日快报/休尔顿档案馆/盖蒂图片社）

在斯大林的统治下，消除任何证据或提及饥荒是党的纪律和对斯大林及其政权的个人忠诚的问题。当日本驻敖德萨领事想要获得有关人口恶劣生活条件的官方信息时，他们回答说，实际上，“粮食短缺，但没有饥荒”。

困难的是把死者藏起来。不是尸体，它们在没有指出的情况下被埋在万人坑里。戏剧性在于苏联的数字以及有效和纪律严明的统计部门。1937年进行了人口普查。还有一部戏剧。1934年，苏联的宣传热情地计算出苏联的人口为1.68亿人。他们预计到1937年，总人口将达到一亿七千万或一百七十二人：这是政权进步和福祉的象征。

但是，当获得实际的人口普查数据时，他们表明，人口仍然集中在1.62亿居民中： 800万人失踪，不仅包括因饥荒而死亡的人，还包括因父母死亡而未出生的人，1934年的乐观放映被认为是诞生 的。该次人口普查的初步报告非常谨慎和谨慎地指出，“乌克兰、北高加索和伏尔加河地区的人口水平可能低于预期”，在这些地区，农民最顽固地抵制向国家移交农作物。

苏联领导人开始感到紧张。他们阻止统计局的雇员提供任何信息。 命令是：“没有一个人口普查数字可以公布。” 但是如何处理宣传呢？党派报纸宣布人口迅速增加，“证明在我们为社会主义进行了十年的英勇斗争之后，工人的生活水平有所提高。”在所有这些中，什么都没有。不应命令苏联统计学家做任何事情：他们不愿张开嘴，因为害怕被视为 “负面信息的传播者”，因此是人民的真正敌人。

“孩子们饿死了。而且，由于饥饿也非常接近死亡的父母，他们煮了孩子的尸体然后吃掉了。虚弱使他们陷入了深沉的沉闷。然后，当他们意识到自己做了什么时，他们就疯了。”

当斯大林听说人口普查结果时，他取消了人口普查结果。这些数字的发布在印刷机上停止了，结果从未见过。苏联共产党中央委员会下令说，人口普查的组织是 “错误和不专业的”，“严重违反了统计学的基本基础”。一本杂志《布尔什维克》声称，人口普查 “被卑鄙的人民敌人、托洛茨基主义间谍和祖国叛徒所改变，所有这些都渗透到人民经济核算中央目录的总部”。苏联统计研究所所长伊万·克拉瓦尔（Ivan Krával）于 1937 年 9 月被捕并被枪杀，这是他最亲密的同事们的命运。来自俄罗斯领土的数百名官员被解雇，其中许多人被处决，尤其是在乌克兰和哈萨克斯坦。《苏联统计》杂志编辑米哈伊洛·阿夫迪延科于 8 月被捕，并于当年 9 月被处决。乌克兰科学院经济系主任奥莱克桑德·阿斯卡丁也被枪杀。

将饥荒隐藏在国外是一项更加艰巨的任务。这些投诉是在受害者寄来的绝望信中越过了苏联的边界，并以某种方式规避了审查制度，有时旅行者在苏联以外的地方进行。早在1933年，在波兰出版的一家乌克兰报纸就谴责饥荒是 “对乌克兰民族运动的攻击”。散布在世界各地的乌克兰人揭露了袭击他们土地的巨大悲剧。有些人来到新总统富兰克林·罗斯福的白宫，例如1933年乌克兰国民议会派出的那个。那年，梵蒂冈以书面形式收到了两份关于教皇庇护十一世在《罗马观察家》上发表的关于饥荒的匿名投诉。外交界、基督教会和美国都有关于饥荒的直接信息。他们几乎没有做任何事情。他们面临着更大的困境：阿道夫·希特勒的崛起和德国新任总理的好战势头。也许罗斯福的顾问们认为，如果美国再次在欧洲发动战争，苏联将最终成为未来的盟友。庇护十一世的梵蒂冈 —— 庇护十二世很可能会在第二次世界大战前几个月的 1939 年登上彼得王位 —— 担心就乌克兰饥荒对苏联的严厉声明会给世界留下教皇支持纳粹德国的印象。

莫斯科认可的外国媒体开始首当其冲地受到审查制度的冲击和克里姆林宫的毫不掩饰的压力。莫斯科的记者需要获得国家许可才能在首都居住并将文章发送到报纸：如果没有新闻部门的官方签名和盖章，苏联电报就不会向国外发送任何报道。

审查制度开始起作用。 正如普京今天用监狱惩罚任何谈论对乌克兰的战争或俄罗斯入侵该国的人一样，斯大林禁止谈论乌克兰的饥荒、饥饿死亡和饥饿 。该政权授权的话可以说：“粮食短缺，粮食严重短缺，缺粮，营养不良引起的疾病”，但仅此而已。

饥荒期间，两名农民在别尔哥罗德附近的一个集体农场收集倒下的谷物。官方口号是：“是的，俄罗斯人饿了。但是没人死”（每日快报/赫尔顿档案馆/盖蒂图片社）

记者们正在与苏联外国媒体负责人康斯坦丁·乌曼斯基谈判他们在苏联的不稳定生活。历史学家安妮·阿普鲍姆（Anne Applebaum）在她揭露的《红色饥荒》中引 用了当时的《基督教科学箴言报》记者威廉·亨利·张伯林及其困境：“我们头上戴着达摩克利斯之剑，面临被驱逐出境或拒绝被驱逐出境的威胁允许重新进入，这相当于同样的事情 。”

对外国记者有一套奖惩制度。沃尔特·杜兰蒂（Walter Duranty）在1922年至1936年间被《纽约时报》派往莫斯科，他利用服从的好处，凭借对斯大林的坚持而出名而富有，这种奴役甚至与意识形态上的同情无关。杜兰蒂在一份关于乌克兰农场集体化和乌克兰人受到谴责的菜单的报告中说：“可以反对的是，活体动物的活体切除是一件令人悲伤和可怕的事情，的确，大量库拉克人和其他反对苏联实验的人并非如此快乐。但在这两种情况下，所造成的痛苦都是出于崇高的目的。”

阿普鲍姆说，杜兰蒂说：“他有一个大公寓，他有一辆汽车和一个情妇，他比任何记者都拥有最好的访问权限，而且他两次接受了斯大林令人垂涎的采访。（...）他在莫斯科的笔记使他成为当时最有影响力的记者之一。”

出生于英国的杜兰蒂的观点对斯大林非常有用，斯大林并没有阻止苏联官员在1932年底在他的公寓里探望他，这引起了记者的一些担忧。杜兰特看了看他想要什么。对于他的同事张伯林 来说，“官方上没有饥荒，但对于 1933 年生活在俄罗斯并睁大眼睛和耳朵的任何人来说，饥荒是毫无疑问 的。”对于英国外交官威廉·斯特朗来说，杜兰蒂的笔记 “已经唤醒了真相已有一段时间了，尽管它们不允许普通美国公众知道这个秘密”。秘密是大约有八百万人死亡。

“通往顿巴斯的道路上布满了尸体。路上、排水沟里和路上都有死去的村民。《红色饥荒》一书中的一段话说：“移动尸体的人多于人”

杜兰蒂因沉默而赢得普利策奖的对手是另一位英国人加雷斯·琼斯，27岁的威尔士人，1933年前往乌克兰。他会说俄语、法语和德语，曾是前总理戴维·劳埃德·乔治的私人秘书。琼斯在莫斯科会见了外国记者的强大负责人兼审查员乌曼斯基，并获得了访问乌克兰的许可。

1933年3月10日，他在莫斯科登上一列火车，但在距离现在被炸的哈尔科夫80公里处下车：他背着一个装满面包、黄油、奶酪、巧克力的背包，用英镑在莫斯科买了所有东西。在饥荒最严重的时刻，他沿着铁轨走过了不少于二十个村庄和集体农场。他把所有东西都写在笔记本上，后来交给了姐姐手中。在他们中，他透露了自己与乌克兰农民的对话，他们告诉他他们没有面包，他们已经好几个月没吃面包了，甜菜库存快用完了，牛饿死是因为没有东西可以喂它。他们无法播种是因为他们没有马。一位农民向他坦白说，他已经有一年没吃肉了。这种情况一直持续到他被共产党民兵逮捕为止，尽管有官方印章和许可证，他们还是把他送上火车然后把他带到哈尔科夫。由于德国领事馆的服务，他被释放，目睹了那座城市的饥饿。普鲁登特（Prudente）逃离了苏联，并于3月30日出现在柏林，并在新闻发布会上谴责了一切。

琼斯所说的一切都被美国报纸《纽约晚报》和《芝加哥每日新闻》所采纳，标题为 “英国人说，饥荒占领了俄罗斯，数百万人死亡，不活动在增加”，“俄罗斯的饥荒现在已经超过了1921年的饥荒，劳埃德·乔治的秘书说。”

在苏联，他们对琼斯感到愤怒，琼斯得到了一切，作为回报，他们得到了他们认为是背叛的东西。克里姆林宫立刻禁止记者到莫斯科以外旅行，对琼斯感到愤怒，因为他说了他们沉默的话。他们把琼斯砸成碎片。美联社驻莫斯科记者尤金·里昂斯曾是一位虔诚的马克思主义者，他承认：“击倒琼斯是一项令人不快的任务，就像我们多年来为取悦独裁政权而忙于处理事实所做的一样令人不快，但我们一致做到了。可怜的加雷斯·琼斯（Gareth Jones）一定是活着的最惊讶的人，因为他从我们的嘴里辛苦地获得的事实被我们的否认所掩盖。”

弗拉基米尔·普京站在国旗前，上面有苏联领导人弗拉基米尔·列宁和约瑟夫·斯大林在 2020 年 3 月 6 日的照片中的照片（人造卫星/阿列克谢·尼科尔斯基/克里姆林宫通过路透社）

第一个谴责它的是杜兰蒂，他向《纽约时报》发了一篇题为：“ 俄罗斯人饿了，但他们不会死于饥饿 。”这就是它的出版方式。

愤怒的是，琼斯写了一封信给《纽约时报》的导演，列出了他的采访和消息来源，二十多位领事和外交官，并攻击了他在莫斯科认可的同事：“审查制度使他们成为委婉和低估的主人。因此，他们给 “饥荒” 起了 “粮食短缺” 的礼貌名称，“饥饿” 被软化为 “营养不良导致的疾病导致的普遍死亡”。

1935年，琼斯在蒙古旅行期间被中国罪犯绑架并杀害。在一个开始担心希特勒并同意忘记乌克兰的世界里，“俄罗斯人饿了但不会死于饥饿” 已成为公认和可以接受的真理。Applebaum认为，这样，对乌克兰饥荒的掩盖就完成了。斯大林已经逃脱了。

在苏联恐怖时期，乌克兰的知识、政治和科学精英：学者、作家、政治领袖、思想家以及任何有助于扎根乌克兰文化和语言的东西都被消灭了，掩盖和破坏乌克兰身份的过程仍在继续身份被夷为平地，“使人民革命成为可能”。

乌克兰没有被摧毁，它的语言没有消失，它的传统，它的传说，它的独立愿望。普京今天再次尝试斯大林未完成的事情，袭击平民，炸弹妇产医院，这就是为什么他的战争已经被150多名乌克兰男孩杀死的原因。

它可能做得更糟。这只是时间问题。

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