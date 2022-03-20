通过他的欧洲之行，奥拉西奥·罗德里格斯·拉雷塔致力于在2023年之前巩固自己的 “总统” 形象

就在上个月，他才敢公开承认自己有总统愿望。尽管他的政治运动早已在这条道路上出现，但奥拉西奥·罗德里格斯·拉雷塔需要 “粉饰” 局势。他在2023年大选年之前承认：“谈论候选人资格还有很长的路要走，但的确，我们正在巩固一个团队，我们正在巩固一项提案，我们正在巩固一个替代方案。”

尽管还有很长的路要走，并且必须克服主要反对派联盟内部竞选中的几个障碍才能成为候选人，但本周末开始的欧洲之行属于这个框架。布宜诺斯艾利斯市政府首脑将在 24日星期四之前访问德国汉诺威和柏林城市，并将在马德里停留。他将与官员和商人会面。这次的议程上有与教育，工作和促进旅游业有关的项目。

他将与不同意识形态倾向的市长举行会议。在柏林，他将会见去年 12 月上任的德国首都全新市长弗朗齐斯卡·吉菲。它属于社会民主党，尽管德国议会将其选为在未来五年内必须与绿党和左翼党LINKE组成的联盟的一部分。

柏林市长弗朗齐斯卡·吉菲，罗德里格斯·拉雷塔将与他会面。路透社/Michele Tantussi/Pool

据布宜诺斯艾利斯政府报道，在纽约市中学启动教育实践之后，拉雷塔希望在德国的 “双重模式” 中实现内部化，该模式将学校的理论培训与公司的实践相结合。此外，他还将参观ABB职业培训中心和Stadler Deutschland GmbH公司，了解他们正在与该城市的工业商会共同开发的计划。

在德国首都，布宜诺斯艾利斯市秘书长兼国际关系秘书长费尔南多·斯特拉法斯（Fernando Straface）将陪同布宜诺斯艾利斯市市长，与德国议会外交关系委员会成员、德国前市长迈克尔·穆勒举行会议。柏林。斯特拉法斯还将前往巴黎，在那里他将与经济合作与发展组织（经合组织）拉丁美洲负责人何塞·安东尼奥·阿尔达文和机构关系主任安德烈亚斯·沙尔会面，因为阿根廷是该国际合作的潜在成员机构。

3月22日和23日，罗德里格斯·拉雷塔（RodríguezLarreta）将移居马德里，在那里举行了几次与国际旅游有关的会议。周二，他将与伊比利亚美洲商业基金会主席JosepPiquéCamps以及组成该基金会的其他西班牙公司的代表共进午餐。

马德里自治区主席伊莎贝尔·迪亚兹·阿尤索和马德里市长何塞·路易斯·马丁内斯·阿尔梅达。双方都将与布宜诺斯艾利斯市长会面。欧洲新闻社/E. Parra。POOL-欧罗巴出版社

一天后，他将接受现任马德里市长人民党的何塞·路易斯·马丁内斯·阿尔梅达的采访，他已经在2021年5月在我国Covid最沉重的阶段与他举行了视频会议。然后，他将会见马德里自治区主席伊莎贝尔·迪亚兹·阿尤索，也是西班牙中右翼政治力量人民党的成员伊莎贝尔·迪亚斯·阿尤索。

2021年9月拉雷塔在美国华盛顿会见了美国前国务卿兼政府气候问题特使约翰·克里（John Kerry），美国总统职位简介后不久，国际议程就出现了第一章。面对即将于10月底举行的格拉斯哥峰会，他们谈到了气候变化，谈到了将要采取的行动，并邀请克里今年访问布宜诺斯艾利斯。

当时，拉雷塔借此机会会见了民主党前总统比尔·克林顿，在美国首都和纽约期间，他还与世界银行拉丁美洲和加勒比地区副行长费利佩·哈拉米略和毛里西奥·克拉弗·克拉罗内进行了交谈，世界银行行长。美洲开发银行（IDB）。不乏与最相关的 “想一想，谢谢” 的代表的对话。

约翰·克里和霍拉西奥·罗德里格斯·拉雷塔

罗德里格斯·拉雷塔拥有全球联盟。3月16日（星期三），他与伦敦合伙人萨迪克·汗（Sadiq Khan）举行了视频会议，会上确认，在10月19日至21日之间，布宜诺斯艾利斯市将主办C40世界市长峰会，该峰会每三年举行一次，汇集了来自近一百个城市的领导人他们在那里讨论应对气候变化的措施。

“我们为我们在气候行动方面的领导地位感到自豪。为了促进人民的整体福祉，现在是时候团结拉丁美洲和世界的市长，为COP 27（联合国气候变化大会）采取更快、更雄心勃勃的行动，” C40拉丁美洲现任副总裁罗德里格斯·拉雷塔在声明中说。在一份声明中传播。

2021年9月26日，罗德里格斯·拉雷塔和比尔·克林顿在美国举行了会谈。

那次市长会议可能是拉雷塔的另一个起点。这不是第一次在全国范围内预测首都的政府首脑，这已经在阿根廷和世界其他地方发生了。从蒙得维的亚跃升至乌拉圭最高职位的塔巴雷·巴斯克斯和从伦敦市长升为英国首相的鲍里斯·约翰逊就是两个明显的例子。

该会议每三年举行一次，汇集了C40网络96个成员城市的市长和领导人，以及来自全球公司、慈善家、投资者、学者和活动家的管理人员。之前的C40活动由伦敦、纽约、首尔、圣保罗、约翰内斯堡、墨西哥城和哥本哈根举办。这次，阿根廷首都与奥斯汀和迈阿密（美国）；马德里和巴塞罗那（西班牙）；麦德林（哥伦比亚）；里约热内卢和圣保罗（巴西）以及深圳（中国）竞争。

10月，与会者将讨论 “城市如何实现碳中和，如何应对气候紧急情况，以及为减缓和适应气候变化的项目增加绿色融资，尤其是针对全球南方的城市。”作为一种新颖之处，峰会将包括一个关于创造绿色就业机会的商业论坛和一个由来自全国和世界各地的领导人参加的 “青年峰会”。

“C40评估考虑了该市在应对气候变化的承诺方面取得的进展。此外，它还考虑了举办全球活动的条件，包括从以前成功的国际论坛、酒店基础设施、会议和会议到城市的文化服务和多样性等因素，” 拉雷塔国际事务首席顾问斯特拉法斯解释说。问题。

主场的全景

如果他打算明年到达罗萨达之家，罗德里格斯·拉雷塔必须首先在 Juntos por el Cambio 面对一位强大的实习生。胡胡伊州长杰拉尔多·莫拉莱斯（Gerardo Morales）是激进主义中的强人之一，在中期选举中重新占据主导地位，他已经宣布将参加竞选。

在帕特里夏·布尔里希（Patricia Bull rich）主要参加的职业选手中最艰难的阵容中，出现了另一个潜在的对手。问题仍然是毛里西奥·马克里（Mauricio Macri）会做什么，他在思考2023年时仍然给出了一些模棱两可的迹象。

奥拉西奥·罗德里格斯·拉雷塔、迭戈·桑蒂利、米开朗基罗·皮切托和弗洛伦西亚·阿里托

上周，在国内政策会谈期间，布宜诺斯艾利斯市长与副总统米格尔·安赫尔·皮切托（联邦庇隆主义）和弗洛伦西亚·阿里托（Florencia Ariett o）（曾是革新阵线成员，并于2018年加入PRO，担任布尔里希的安全顾问）举行了会晤。问题）以及众议院前议长埃米利奥·蒙佐（Emilio Monzó），他是反对派联盟的支柱之一对话党的主要参照人。

“我们与Miguel合作已有很长时间了，我们分享了很多竞选活动，我们的共同愿景是，阿根廷所需的转型需要达成非常广泛的协议。罗德里格斯· 拉雷塔承认，弗洛伦西亚正在加入迭戈·桑蒂利在布宜诺斯艾利斯省的团队，我们预计将再次执政并正在做准备。”

在2021年大选之后，他违背了许多同行的意见，将玛丽亚·欧金妮娅·维达尔（MaríaEugenia Vidal）强加在纽约市，她的副首长迭戈·桑蒂利（Diego Santilli）在布宜诺斯艾利斯代表中名列前茅。受到整合的联盟中 “鹰派” 部门的许多攻击。

最近几周，它在实现来年的目标方面发挥了积极作用。它站在呼吁国家政府对乌克兰冲突采取更强硬立场的最前沿，出席了在最高法院解决共同参与要求的和解听证会，陪同石油和豆粕拘留增加之前农村的抗议活动，以及突出了纽约市地区安全的重要性.显而易见的迹象表明他决心追求更多。

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