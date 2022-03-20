根据烂番茄的说法，罗伯特·帕丁森的最佳电影

罗伯特·帕丁森（Robert Pattinson）出演了根据斯蒂芬妮· 迈耶（Stephenie M eyer）创作的小说改编的电影《暮光之城》世界各地的粉丝浪潮以这样的方式蔓延，以至于看起来像一部简单的浪漫吸血鬼电影最终以传奇故事告终，这给了他们在帕丁森和他的演员克里斯汀·斯图尔特（Kristen Stewart）的职业生涯中所缺乏的动力，克里斯汀·斯图尔特（Kristen Stewart）因在电影中扮演迪夫人而获得奥斯卡提名。斯宾塞)。

帕丁森并没有沉迷于爱德华·卡伦（爱德华·卡伦（爱斯图尔特扮演的人类贝拉·斯旺的吸血鬼的名字）的角色，而是转向制作通常远离大众消费的电影，直到特尼特和蝙蝠侠到来。

Rotten Tomatos 网站分析了电影评论，并汇编了一定比例的支持和反对电影的评论。考虑到他们的分析，这里列出了这位现在在《蝙蝠侠》中大放异彩的演员的职业生涯中最受好评的头衔。

漫游者（66％）

根据烂番茄的数据，这部电影于2014年在戛纳电影节上映，并获得了66％的认可。漫游者设法将帕丁森定位为暮光之城之外的伟大承诺。这是一个反乌托邦的故事，背景设定在澳大利亚的沙漠地区。这是暂时的，在全球经济崩溃十年之后。帕丁森的性格是一个男人，他将不得不面对在世界上独处的想法。他的表演远不止剧情本身，他的作品获得了最好的评价。

El Rey（国王，70％）

由蒂莫西·查拉梅特主演的电影，他为 Netflix 饰演亨利五世，接受率为 70％。在这里，帕丁森扮演了多芬（Dauphin）的角色，为此他不得不使用法国口音并戴金发。他的多芬（Dauphin）是个精神错乱的人，他设法吸引了观众以及在这部电影中强调他的作品的评论家。

高寿命 (73%)

“ 帕丁森像以往一样微妙、苛刻和不可预测，他传达了深深的孤独感和辞职的宿命论，几乎没有对话可以帮助他。” 这就是他们在《卫报》上描述这位演员的角色的方式。《High Lif e》（2018）由克莱尔·丹尼斯执导，帕丁森与法国女演员朱丽叶·比诺什（巧克力）团聚。演员在那里扮演蒙特，他住在一艘太空飞船上，因为他被判死刑。

Tenet (83％)

这部电影因疫情而受到延误，但终于在电影院上映了。在这里，帕丁森由好莱坞最负盛名的导演之一克里斯托弗·诺兰（Christopher Nolan）执导（他现在正在制作原子弹的创造者奥本海默，由 Peaky Blinders 的西莉安·墨菲主演）。在这部电影中，帕丁森以平静的语气扮演了一个英国人，他甚至在大多数动作场景中都持有这种态度。它收到了83％的正面评价。

蝙蝠侠 (85%)

他最近的作品，他冒着在马特·里夫斯（Matt Reeves）的指导下为超级英雄蝙蝠侠献出生命的风险。有很多损失，但要收获很多，帕丁森再次决定接受挑战。结果是最好的之一，评论伴随着他作为布鲁斯·韦恩（Bruce Wayne）的工作，布鲁斯·韦恩（Bruce Wayne）穿着蝙蝠侠的西装时监视着哥谭市的安全。

Z：失落之城（Z 的失落之城，87％）

这是一个冒险故事，于2016年首播，帕丁森陪同查理·汉南，汤姆·霍兰德和西耶娜·米勒等。这部电影讲述了英国探险家珀西·福塞特（Hunnan）的故事，而帕丁森则扮演亨利·科斯汀下士。剧情讲述了探索巴西的冒险经历，这些冒险家到达那里是在亚马逊地区寻找失落的城市Z。

领导者的童年 (88%)

罗伯特以激烈的情节拍摄的电影之一，有时充满了压倒性的气氛。演员在这里扮演一位记者，他还有另一张隐藏的面孔，随着电影的进行，这张面孔将被揭露。该剧情讲述了第一次世界大战结束后法西斯领导人的童年。他收集了他作品中最好的成绩之一，达到了烂番茄的88％。

好时机：viviendo al limite (90%)

帕丁森扮演银行抢劫犯康妮的最佳表演之一。英文报纸《观察家》的评论是明确的，强调了演员的作品：“ 帕丁森在曼森的眼中绝对令人信服，就像康妮一样，曼森是一种自然的操纵力量 （交替令人着迷，令人作呕和可悲），留下了随之而来的毁灭痕迹。”

埃尔法罗（96％）

罗伯特·艾格斯执导的黑白电影，其中罗伯特·帕丁森与威廉·达福一起展示了他职业生涯中最好的表演之一。故事显示了新英格兰的两名灯塔守护者，他们在失去剩下的一点理智的同时留给了上帝的利益。它令人着迷，压倒性的，有时甚至是绝望的。批评几乎是一致的，并伴随着许多奖项。毫无疑问，这是帕丁森最好的角色之一。

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