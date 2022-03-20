圭多·贝利多：“他们梦想着撤出佩德罗·卡斯蒂略，如果他们敢的话，那将是他们的坟墓”

吉多@@ ·贝利多（Guido Bel lido）回应了那些试图撤出佩德罗·卡斯蒂略总统的人，毫不犹豫地攻击那些 “梦想” 罢免总统总统的对手从办公室开始。这些发言是在秘鲁联邦市政第一次会议闭幕时发表的。

“他们梦想着撤出佩德罗·卡斯蒂略。他们将无法做到，我们清楚地说，如果他们敢的话，那将是他们的坟墓，因为他们可能会认为，因为他们有选票或者因为他们可以购买国会议员，所以选举就此结束。不，人民、国家和世界都会明白，总统之前和之后都有，” 他说。

他还提到，他们一直在设置陷阱，派遣像卡雷利姆·洛佩斯这样的人将他们卷入腐败行为。

他在@@ 库斯科卡尔卡与市联邦当局举行的第一次会议闭幕式上说：“他们一直在设置陷阱，他们想包围，他们派卡雷利姆·洛佩斯去寻找漏洞，想弄脏总统，这个政府，但他们无法做到。”。

“他们带来了一名国际果酱记者，一个不敢与父母发生冲突的悲惨人物，想虐待共和国总统。他将有时间，也有时间采访其他必须承担责任的人，因为我认为他没有自由骚扰，可以说他曾经计划放弃领海。他补充说，这样的流氓真是太棒了，他指的是来自美国有线电视新闻网（CNN en Español）的费尔南多·德尔·林孔今年1月对佩德罗·卡斯蒂略所做的采访。

让我们记住，3月28日，国会全体会议将就总统佩德罗·卡斯蒂略因永久丧失道德能力而提出的总统空缺动议进行辩论。在开庭期间，国家元首可亲自或通过律师行使辩护权。

“我想重申国会的政治支持，我们将对政治骚扰的程度做出有力的回应。他说，面对多年来发生的腐败，我们有能力进行辩论并推动该国向前发展。”

部长会议主席阿尼巴尔·托雷斯（AníbalTorres）本周五就推动总统佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo）空缺的反对派席位发表了讲话。

“那些在这些选举中输掉的人不想承认（佩德罗）卡斯蒂略的政府，也不想日夜不惜一切代价清空它。我们看到一些国会议员是如何出来的，只谈论空缺，” 库斯科地区的PCM负责人说。

佩德罗·卡斯蒂略于3月26日宣布国民议会

共和国总统 佩德罗·卡斯蒂略宣布，他将在3月26日星期六召开全国和解会议 。在共和国国会就针对他的空缺动议进行辩论的两天前，国家元首通过声明要求举行这样的会议。

他在库斯科与市政联邦@@ 的会议闭幕式上说：“我在这个空间宣布，3月26日星期六，我们将举行民族和睦大会，并以纪律、有序和有机的方式邀请你参加。”

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