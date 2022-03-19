乌卡亚利：核电厂在秘密飞机跑道上缴获并摧毁了一架玻利维亚毒品飞机

3月19日星期六，秘鲁国家警察（PNP）从玻利维亚截获了一架用于运输毒品的飞机。这辆车被遗弃在乌卡亚利地区帕德里阿巴德省库里马纳区修建的秘密简易机场上。

得益于迪兰德罗·德·普卡尔帕的特别调查司（Divinesp）和特别调查部（Depinesp）的大量情报工作，警方找到了这艘船。

但是飞行器并没有完全被遗弃。有一群武装人员守卫这个地方，当他们注意到新进步党特工在场时，他们利用茂密的森林逃脱。他们在两艘装有 “小型” 发动机的船的帮助下逃离。据报告，他们可能是专门从事毒品贩运的犯罪组织的成员。

执法部门控制了该地点，发现这架飞机是塞斯纳模型，注册为 CP-1832。此外，详细说明他的螺旋桨和前起落架有无法修复的故障。因此，他们开始摧毁它。

用于贩毒

得益于情报，PNP 得知这艘船本来可以用来收集大约 350 公斤毒品 属于在该地区活动的贩毒黑手党.此外，它本来可以用来将药物运往国外。

这次干预得到了普卡尔帕打击非法贩毒机动司（Divmctid）和警察航空局（Diravpol）的部队的支持。贩毒罪第二特别检察官办公室的省检察官热图利奥·福斯托·科尔多瓦·奎利亚尔也参加了会议。

内政部长阿方索·查瓦里。| 照片：安迪娜。

阿方索·查瓦里否认有关于贩毒的投诉：“让我工作吧！”

内政部长阿方索查瓦里说,曾担任卡哈马卡警察局局长, 并被指控犯有一系列申诉.但是，在上任后的几天内，他断然否认了任何关于贩毒的投诉。

“我必须告诉你，如果我受到污染或有记录，我就不会申请这个职位。我一直在 Sucamec 和其他实体工作，我没有因贩毒而被判刑，拜托，他们在这方面伤害了我，” 部长说。

他说，当他积极参与打击毒品贩运、恐怖主义和打击犯罪的斗争时，他对秘鲁国家警察的命令表示了三十多次祝贺。

他还排除了自己有任何关于贩毒的指控或指控。他说：“这很微妙，我已经报告了这些贩毒案件，我做了行动，抓获了罪犯，毒贩，我们没收了毒品，我们从未参与过这起事件。”

查瓦里说，他将审查关于贩毒的指控，那些说他有投诉的人，他会要求他们证明这一点。“让我工作吧！他说，自从我与你们中的许多人合作之前，媒体就一直支持我。”

关于滥用权力的指控，部长指出，这是可能的，因为在街上工作的行动警察会受到投诉、批评和各种各样的事情。“我有过投诉，但我从来没有被判刑。我没有，我没有被污染，” 他说。

他还提到了晋升问题，他保证他将支持他的工作人员，他们是基地，谁能清除污垢，好警察，在行动部门工作的警察，我什至会给他晋升，他保证。