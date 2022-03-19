基辅的Infobae：那些在被炸建筑物中失去一切的人的令人心碎的证词

-这是厨房吗？

-嗯... 这是厨房。

-当然，对不起。

-以前都很干净整洁现在只剩下废墟了。

与刚失去家园的人交谈并不容易。昨天的爆炸使卢德米拉没有公寓。几个小时后我们到了那里，但现在不是一天可以谈论，导弹撞击产生的油井仍在冒烟。那是附近沉默的一天。

星期六从另一边开始。基辅没有发生爆炸事件。是的，有警报器和防空导弹离开了乌克兰基地。还有人向天空开枪以降低无人机。有所说的行动，在首都周围的俄罗斯圈子里永久存在。但是没有新的影响，这使波迪尔斯基社区的居民能够返回昨天被导弹摧毁的地点，并试图收回他们的一些东西。

与一天前失去家园的人交谈也不容易，但是讲故事的需要激励了他们。“我和三个孩子住在这里。年龄最大的孩子不在城里，她带着孩子们去了祖母居住的一个小村庄。我的另一个女儿纳塔利娅确实住在基辅，我们在一起，但幸运的是，在爆炸发生时，房子里没有人，” 他说。

如果有人，他很有可能死亡。卢德米拉的房子位于大楼的一楼，该建筑物的侧墙因爆炸而消失了。从女儿的房间到撞击的地方，它不到十米，你可以从没有墙壁的房间看到巨大的缝隙。

女儿的一些朋友正在努力清除废墟。他们把铲子装满，把石头扔出去，然后再做一次。在卢德米拉旁边的公寓里，有一位老太太和她的女儿住在一起。他们在3月18日8点04分在那里，当时导弹落下。卢德米拉不知道他们是否健康，他们被送往医院等待消息。

他说：“这是我的房间，我睡在这里，” 他指着一张满是灰尘的红色扶手椅床。你看不见地板的颜色，它被灰尘覆盖。污垢，我的意思是，那堆东西由图书馆里的书、装饰品、咖啡桌的残骸、那张咖啡桌的玻璃杯、倒下的墙壁组成。炸弹离开环境的状态过于武断，无法理解它在哪里以及如何到达那里。在卢德米拉的厨房里，加热器被压缩了，好像给了他二十个 palazos 一样。罐装的果酱和腌制食品最终都放在柜台上，大部分都是站立的，没有翻倒。游泳池里满是灰尘的东西，水龙头后面有一个奇怪的紫罗兰色污渍，一种血液一定是爆炸的甜菜，一块散落的罗宋汤。

袭击后的遗骸

卢德米拉今年 56 岁，英语说得很好。她要求发送自己房屋的照片，这将来可能会对她有所帮助。“幸运的是，我和其他任何人都不在这里，我的女儿和孙子孙女都不在这里。幸运的是，没有人在场，否则情况会很严重，” 他说。

-为什么他们不在房子里？你想象他们能在这里轰炸吗？

我不知道这会发生。这是一个居民区。我在这里住了二十年了，现在已经没有公寓了。

-你今天要去哪里睡觉？

我今天在朋友家睡觉。

-离这里很远吗？

-不，这已经很接近了。

-如果再发生爆炸事件你不怕在身边？

- 我当然害怕。恐怕每分钟我都很害怕。来到这个地方非常危险。 但是今天我认为这个国家没有任何安全的角落。

卢德米拉公寓上方三层楼现在是 Liena 的时代。他已经 35 岁了。他的孩子们的房间俯瞰着火箭落下的广场。今天没有墙壁或窗户，它是一个充满残余物的开放地板。扶手椅（或无法区分的床）紧靠着仍然站立的墙壁的其余部分。在房间的另一边，一张床，里面有两个男孩的大照片。它到处都是刺穿的。莉安娜接受并指着男孩们：“他们是我的孩子，” 她说。他们已经十岁和十二岁了，但他们不在家里，他们已经离开城镇一个多星期了。

在广场的另一边，也是从房间可以看到的，是你的孩子去的学校。在左边，一个通常不见但现在全部开放的幼儿园是显而易见的。房间里还有一个空衣柜，一个挂历，许多靠垫，拖鞋纸箱，书房文件夹，杂志。

“炸弹在这里，在学校旁边，房子旁边，制造恐慌。他想吓唬我们所有人。他疯了，他想让我们充满恐惧，” 他在谈到普京时说。 突然之间，他的视线越过了外面的东西，他很安静。他哭了一点然后点了点。“那个车库里有我们的车，但现在它已经完全被摧毁了。我们已经没有车了...” 他说。建筑物周围的几辆汽车确实被烧毁了：它们被爆炸放火烧毁，没有机会拯救任何一辆。其中一些看上去是机枪射击的，但正是导弹的弹片使它们看起来像枪击事件的受害者。

“泽伦斯基总统承诺，政府将帮助我们重建和恢复失去的一切，但这需要时间。这太疯狂了。太疯狂了，” Liena 说。你说得对，但是我们站在那疯狂之中，在一个有巨大裂缝的屋顶下，没人知道它能持续多久。尽管他可以，但他会拿出自己找到的贵重物品，但即使是他拿走的东西也会像损失一样。

领导搬迁的建筑物脚下是安德里伊。他今年53岁，住在距离撞击发生地约70米的建筑物中。他什么都看见了警笛响了很长时间，但是已经有太多了，它们整天都在响起，这次他没有考虑到这一点。他出去阳台给自己点了一支烟。然后，在不到一秒钟的时间里，他看见一个火球在他面前全速通过，然后爆炸响起。 Andryi 被开枪向后开枪，然后在客厅中间摔倒在他的背上。他用放进医院的绿色液体击中了头部和一只眼睛，眼睛完全发炎并呈紫色。

安德里伊，53 岁

“我总是要求上帝让我们的防空男孩健康，他们会对这些试图击落这些导弹的怪物攻击我们做出反应。他们尽其所能为我们辩护。但是昨天早上 8 点他们做不到。我只是在抽烟，我正在给房子通风所以我把窗户打开了，已经一秒钟了。我听见了声音然后（对不起）我掉在地板上的屁股上...玻璃杯炸毁了，所有东西。我很快起床，开始帮助我年纪大的婆婆，这样我就可以把她救出来。然后医生来缝好我的伤口，” 他说。

“在这个街区，我们彼此认识，多年来我们一直是同一个邻居，附近没有军事建筑，没有政府的地方，什么都没有，只有邻居和学校，幼儿园... 你为什么要这样对我们？如果我在军用建筑物里，我可能会明白，但为什么在这里？我们对他做了什么？ ”。像许多人一样，他也在和弗拉基米尔·普京交谈。如果没有哭泣或痛苦，以及他们之间形成的混合物，他不能说太多。

“一位朋友住在被毁的建筑物里，但运气不在那里。他不在城里，我们正在努力把他所有的东西都拿出来。这怎么可能？我是一个有信仰的人，我问上帝，我总是为有罪的人请求宽恕，但这不是一个人的工作，这是邪恶的，这是另一回事...”，他说。然后他闭上镜头，正如他所说，说话是为了让全世界听见：“拜托，我想要和平。你怎么能和这个流氓谈判？怎么样？我只想要和平！”

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