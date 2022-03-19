Infobae星座运势：找出哪三个最具保护性的星座

A young couple lovingly embrace each other during a meetup and barbecue with friends.

根据占星术的世界，我们出生的星座将以一种与生俱来的方式赋予我们一些特征，这将标志着我们的个性道路。例如，有些迹象被描述为有说服力，其他迹象则是顽固的，依此类推。

保护标志是那些关心照顾周围所有人以免伤害他们的人。他们也是你永远可以依靠他们来满足你所需要的人之一，因为他们会在你身边，他们会担心你不会发生任何不好的事情。

如果您 想知道最能保护周围星座的3个星座是什么，请继续阅读以下注意事项。

1.双子座

根据星座运势，双子座星座的人具有非常高尚的性格，倾向于向与他们亲近的人传达和平。他们之所以被认为是保护性的，是因为他们试图以一种不会伤害他人的方式来保护自己的感情，而且他们也常常很亲切。

他们被认为是十二生肖的孩子，因为他们总是想像孩子一样享受礼物。

2。水瓶座

星座运势将水瓶座标志下的人描述为贵族，这会导致其他人信任他们。此外，使水瓶座具有很强的保护作用的特征之一是，无论是朋友，家人还是其他任何人，它始终存在于需要它们的人身上。

他们也被认为是优秀的辅导员，因为他们没有偏见，无论你的情况如何，他们都会倾听你的意见。

3.天秤座

根据黄道十二宫，那些以天秤座为标志出生的人天生几乎被认为是天使，因为保护他人是他们本质的一部分。如果你一生中有一个天秤座的人，如果他们能将糟糕的时光变成充满活力和欢乐的空间，他们也不会让你感到惊讶。

那些被这种体征统治的人通常在与康复和康复过程有关的所有方面都具有技能，这就是为什么据说天秤座的人倾向于从事涉及治疗人或动物的职业的原因，因此他们是相当不错的医生，兽医，心理学家等等。

每个星座的元素

它们分为四组，分别是：

火：白羊座、狮子座和射手座

地球：金牛座、处女座和摩羯座

空气：双子座、天秤座和水瓶座

水：巨蟹座、天蝎座和双鱼座

你与什么标志兼容？

请记住，每个人的上升迹象和出生图中可以找到的其他细节也会产生影响。

-白羊座是爱上水瓶座和双子座的兼容标志。

-金牛座是爱上双鱼座和巨蟹座的兼容标志。

-双子座是爱上狮子座和白羊座的兼容标志。

-巨蟹座是爱上金牛座和处女座的兼容标志。

-狮子座是爱上白羊座和射手座的兼容标志。

-处女座是爱上巨蟹座和天蝎座的兼容标志。

-天秤座是爱上射手座和狮子座的兼容标志。

-天蝎座是爱上摩ri座和处女座的兼容标志。

-射手座是爱上天秤座和水瓶座的兼容标志。

-摩ri座是爱上天蝎座和双鱼座的兼容标志。

-水瓶座是爱上白羊座和射手座的兼容标志。

-双鱼座是爱上金牛座和摩ri座的兼容标志。

继续阅读