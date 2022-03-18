作家安妮·佩里（Anne Perry）15 岁时因杀害她最好的朋友的母亲而被定罪





如今，新西兰著名作家安妮·佩里（Anne Perry）（“卡特街的罪行”、“陌生人之死”、“白金汉宫的犯罪”、“粉刷过的坟墓”）最初被称为朱丽叶·马里恩·赫尔姆，与她的朋友和邻居宝琳·帕克密不可分，在某种程度上他们决定杀死宝琳的母亲 Honor Rieper 的友谊。

这对自认为是最好的朋友的少年夫妇在1950年代犯下的残酷谋杀案最终使他们终身分离。

这一切始于 1954 年 6 月 22 日下午，当时朱丽叶和宝琳邀请宝琳的母亲奥诺尔·帕克在基督城的维多利亚公园野餐；他们走开了，看到没人能看见他们，宝琳拿出她存放在袜子里的一块砖头打了她妈妈

他认为只要一击就足以夺走母亲的生命，但是，看到他只是打了她昏迷，他总共击中了她45次头部。每一次打击，霍诺拉都乞求并为自己的生命哭泣；但是，这并没有阻止两个朋友：朱丽叶握着母亲的怀抱，而女儿继续殴打。

2012 年的安妮·佩里通过维基共享资源

宝琳在日记中写道，他们向人们寻求支持，向他们讲述了一个与发生的事情不同的故事：“请帮忙。我妈妈摔倒了，把头撞在石头上，然后她被鲜血覆盖。我想她已经死了，” 这位年轻女子对路人大喊。

起初，警察给了他们功劳并试图帮助他们，但后来他们注意到很多事情并不一致，所以他们要求两个朋友来作证。在第一次审讯中，宝琳供认了。

同样，她的日记中有许多有罪的要素，可以确保这两名年轻女子因谋杀霍诺拉而受到指责。

1954年4月28日，他写道：“对我母亲的愤怒在我心中沸腾。她是我前进道路上最大的障碍”，这表明她认为杀死母亲就能获得自由。“我们已经仔细研究了它，我们对这个想法感到震惊。当然，我们感到有点紧张。但是准备工作的乐趣非常大。”

有人认为，年轻的朱丽叶之所以愤怒导致她犯下这起可怕的凶杀案，是因为朱丽叶的父母离婚，此后，赫尔姆夫人决定与一位名叫沃尔特·佩里的客户一起离开，而她的父亲赫尔姆教授则离开了坎特伯雷大学的职位，在那里他成为校长，并准备返回伦敦。

朱丽叶已经计划和姑姑一起去南非；宝琳知道这一点，拒绝在没有朋友的情况下待在那里，并告诉母亲她想和她一起去，休谟夫人拒绝了。在与女儿讨论三天后，Honora 死在维多利亚公园。

1954 年 6 月 21 日，在杀害母亲前几个小时，宝琳在日记中发泄说：“我和你准备惊喜派对时一样兴奋。我妈妈摧毁了所有的美丽，快乐的事件将在明天下午举行。下次我写日记的时候，妈妈会死的。多么奇怪的愉悦感！”

1954年8月29日，在与精神科医生交谈并在当局作证后，这两名年轻女子被判有罪；他们免于被绞死，当时这是新西兰法律的惩罚，但被关押在一个中心。他们还被禁止在身边，甚至不互相写信，每个人都被送往不同的监狱，五年后，他们没有再沟通就离开了。

第一个离开的是朱丽叶，她与家人团聚并去了母亲的村庄，在那里她取了继父的姓并自称安妮·佩里（Anne Perry）；她现在是一位非常成功的黑人小说和侦探故事作家。

宝琳还改名为希拉里·内森（Hilary Nathan），然后去英国居住；她居住的村庄里的图书馆表明她是个贪婪的读者。

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