3月17日多米尼加共和国美元收盘价为美元兑DOP

美元收盘时平均收于 54.84多米尼加比索，与前一天的平均 54.73多米尼加比索相比增长了0.2％。

如果我们考虑上周的数据，美元将上涨 0.22％；尽管去年仍保持 3.28％ 的跌幅。用以前的日期分析这些数据后，它以最近两个交易日的报价持平而告终。波动率数字显示的余额明显低于去年数据中反映的波动率，这表明其表现比近年来的总体趋势更加稳定。

在年度照片中，美元平均已达到最高57.67多米尼加比索，而最低水平为平均53.74多米尼加比索。美元处于更接近低点而不是最高水平。

多米尼加货币多米尼加

比索是多米尼加共和国的官方货币，缩写为PDO，其创建可以追溯到金本位突破后的1971年。起初，它被称为 “黄金比索” 或 “多米尼加黄金比索”。

2010 年，对《宪法》进行了修正，将 “国家货币单位为多米尼加比索” 的定义；此后，在 2017 年，纸币和硬币的逐步取代开始使用旧的多米尼加比索铭文。

目前流通的纸币分别为 50、100、200、500、1,000 和 2,000 比索或 2,000 比索。5比索和10比索的纸币停止流通，分别被5、10和25比索的硬币取代。同时，500和2,000比索的黄金钞票是在美国被发现和新千年到来500周年之际发行的。

应该指出的是，所有纸币都带有以下短语：“这种钞票具有支付所有公共或私人债务的解放力”。

至于多米尼加共和国的经济，中央银行宣布，该国在2021年底的国内生产总值（GDP）为12.3％，反映了经济复苏。与2019年相比，2021年的这一比例也为4.7％，这表明已恢复到疫情前的水平。

另一方面，在谈到通货膨胀时，冠状病毒大流行影响了多米尼加共和国，因为到2021年底，通货膨胀率为8.5％。中央银行估计，到2022年，多米尼加共和国的国内生产总值可能增长5.5％至6.0％。

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