告别 STI：斯巴鲁最运动、最令人印象深刻的模特退休

化学家安托万·拉瓦西耶（Antoine Lavoisier）用一句著名的短语解释说：“什么都不会丢失，一切都被改变”，就物质而言，什么都没有被创造，什么都没有被破坏，一切都采取另一种形式。 通常，这个短语用于日常生活中的其他情况，而没有注意到它的起源与元素有关，而不是与经验有关，但是在某些情况下应用它仍然是一个很好的哲学。

就某些周期结束所引起的感觉而言，假设这不是损失，但转型不是那么简单，而且 汽车行业正在经历如此巨大的变化，以至于会有人运用这种想法，并且会说不可能接受：发动机的终结是由化石燃料推动的爆炸。

斯巴鲁翼豹，自90年代以来拉力赛的象征

这种影响是如此之大，以至于在某些领域（例如跑车或赛车）中，阻力甚至更大，因为内燃机具有无法与电动发动机相提并论的东西：它的声音。

对于世界拉力赛爱好者来说，这是不容错过的，也是会错过的，因为斯巴鲁已经确认，其明确无误的WRX STi将不再使用内燃拳击手发动机进行更新， 而开发部门将专注于电动汽车。最新的配备化石燃料发动机的 WRX STI 是当前的发动机，这是一款 2.5 升发动机，其扁平的 4 缸 Boxer 发动机可适应涡轮增压发动机。

使用该发动机，它可以发出 275 马力，扭矩为 345 Nm，转速在 2,000 到 5,200 RPM 之间。当然，它的显着特点之一是其全轮驱动，与矢量扭矩分布相关，它同时提供6速手动变速箱和自动变速箱。

最新版本的WRX STI是当前版本，因为那些配备化石燃料发动机的型号将不再开发

没有丢失的是首字母缩写词STI，这将是转变的问题。斯巴鲁在东京车展上展示其新原型车时展示了它。 几年前，斯巴鲁Tecnica国际（STI）在Record Attemp的首字母缩写之后创建了一个名为RA的部门，该部门生产原型车，纯粹是为了打破纪录 而专门设计的。自电动汽车问世以来，RA部门现在也生产E-RA。这是一款高性能跑车，不会用于拉力赛，而是用于赛道，可能是当世界耐力锦标赛（WEC）仅支持电动汽车时重返比赛的一种方式。

STI E-RA Concept是由四台高扭矩电动机提供动力的原型 ，每个车轮附近各有一台，使斯巴鲁能够在每个车轮中采用分布式扭矩矢量技术。该系统的工作原理与每个车轮的抓地力水平相匹配，通过精致的电子系统单独控制每个车轮，在任何条件下都能实现出色的稳定性。

斯巴鲁STI E-RA是未来的赛车概念，完全基于电动发动机，功率超过1,000马力

这些发动机由雅马哈开发和供应，总功率输出为 1,073马力或800千瓦，从 60kWh的锂离子电池中提取。斯巴鲁认为这是最好的合作方向，因为全轮驱动系统是未来赛车运动法规的一部分。

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