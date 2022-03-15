巴勒莫的轮奸：以审前拘留被起诉并抓获了6名被拘留者

第21号刑事和惩教法官马科斯·费尔南德斯 周二起诉了6名被拘留者，罪名是2月28日在布宜诺斯艾利斯巴勒莫街区轮奸 了一名20岁女孩。地方法官还下令 为每名被告锁定3500万比索的禁运。

司法消息人士告诉新闻社 Télam，起诉由被告安赫尔·帕斯夸尔·拉莫斯承担。(23), 劳塔罗但丁刚果帕索蒂 (24),托马斯·法比安·多明格斯（21），史蒂芬·亚历克西斯·库佐尼（20），佛朗哥·耶稣·莱坎 (24)伊格纳西奥·雷通多（Ignacio Retond o）（22 岁），罪名 是 “通过肉体接触进行性虐待，而且干预两人或两人以上”，该法规定判处8至20年徒刑。

同时，雷通多和多明格斯因造成证人的 “轻伤” 而被追加指控。

消息人士称，在检方中，法官认为，每个人的行为都是 “事先的计划，并同意遗嘱和角色”。

根据 Infoba e同意的检方，费尔南德斯法官在表达自己的考虑时首先分析了档案中仅有的两名被告Lykan和Retondo的陈述。基本上，地方法官不相信他们：“ 他们试图提出的版本并不同情案件所附的证据，而且正在考虑中，他们的免责声明应该被视为改善他们在档案中的程序地位的徒劳尝试。”

伊格纳西奥·雷通多

此外，法官特别强调了Lykan的陈述。他认为这是 “试图辩护”。 他指出，这与目睹这次活动的两位面包师所说的话并不一致：“应该指出你的陈述与目击者所说的以及在活动现场获得的电影样本之间关于他们何时发生的差异。我进了路。”

法官提到 Lykan 声称在 1:00 至 13.30 之间进入了汽车，而安全摄像机则看到他 “在 14:47:06，也就是说，在他所说的话之后一个多小时，与其他被告和受害者共同进入。”

佛朗哥·莱坎

费尔南德斯法官也不相信雷通多 。特别是在被告遇见受害者的那一刻：“除了关于他转介的时间的不一致之外，他与受害者进行了接触，尽管遗嘱证明了受害者在另一个地方的所在地，但事实是他已经将自己定位在了现场在发生性攻击的车辆外面，他不止一次地接近该车辆，敲开车窗，抓住车门把手”。

至于证人的陈述，法官认为这些陈述 “清楚、连贯和有具体情况”。他补充说， “对他们的信誉没有任何疑虑，对被告也没有敌意。”

这个案子

对这名年轻女子的袭击发生在2月28日星期一下午，在光天化日之下，在巴勒莫苏活区1.300分驻扎在塞拉诺的白色大众汽车Gol内。是几个面包师和另一个邻居在看到车内发生的事情时进行了干预：他们一群人虐待了一个女孩。

当四名被告 —— 拉莫斯、西翁戈·帕索蒂、库佐尼和莱坎 —— 与受害者一起上车时，另外两名被告 —— 多明格斯和雷通多 —— 正在人行道上唱歌和弹吉他，这种动作被认为会分散注意力并充当 “铃铛”。

这名20岁的被强奸的年轻女子被照片认出，她后来发现对她进行了性虐待。

受害人在陈述中说，他当天16点在位于泰晤士河的 “Ro Tecno Bar” 会见了六名被拘留者中的五名，他于凌晨5点后与一位朋友一起抵达那里。后来在街上看到第六名被拘留者。

离开保龄球馆后，他和小组一起去了 Calle Soler 的一个广场，在那里他们购买和喝了罐装啤酒。这位年轻女子说，喝完那杯饮料后，直到在医院醒来之前，她什么都不记得了。

来自市警察局和该地区商店的安全摄像头的几段录像带使这群人中午到达，这名女孩已经惊呆了，处于明显的醉酒状态，继续在塞拉诺广场（Plaza Serrano）和附近的售货亭喝酒，在那里看到了第一次虐待。然后她被带到发生轮奸的汽车上。

毒理学研究表明，受害者的系统中存在大麻、甲基苯丙胺和安非他明。她只承认喝过酒精和大麻，但没有喝过合成药物，因此正在调查被告在他们见面的 “之后” 是否给了她任何与 “摇头丸” 药混合的饮料。

同时，在六名被告中未发现安非他明，但发现了可卡因（其中四名）、大麻（五名）和精神药物（一名）。只有两个人在他们的血液中被发现有酒精。





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