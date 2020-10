Gustavo Idígoras, de CIARA-CEC: “Los anuncios económicos del gobierno son limitados e insuficientes”

Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales

A una semana de la implementación de las medidas económicas por parte del gobierno para fortalecer el ingreso de dólares al país, continúan las repercusiones en el mundo agroindustrial. Al respecto, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales, Gustavo Idígoras, dijo en diálogo con Infobae que las mismas son “limitadas e insuficientes” . Además, aseguró que “no provocarán un shock en el mercado”.

"Las medidas anunciadas no solucionan los problemas del sector. El gobierno es consciente de que esto no va a generar un shock de ingresos de divisas. Es un momento crítico, no solo por el mercado cambiario y la baja de las reservas, sino por la situación económica y social del país. Es por eso que hay que generar incentivos a la producción y a la exportación”, comentó Idígoras.

Hay que recordar, que el jueves pasado el gobierno anunció una baja de las retenciones de granos de soja del 33 al 30% en octubre, 31,5% en noviembre y 32% en diciembre, volviendo al 33% para el mes de enero en adelante. Además, los subproductos tendrán una alícuota del 28% en octubre, subiendo al 29,5% en noviembre, 30% en diciembre y 31% de enero en adelante. Para el aceite de soja fraccionado, la alícuota queda un punto porcentual por debajo del aceite en bruto en tanto que al biodiesel, en principio, le corresponde una alícuota del 26% en octubre, que convergirá al 29% en el 2021.

Para los técnicos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), “en ambos casos, el resultado de las nuevas medidas implica una mejora en la capacidad de pago del sector exportador en el mercado interno. Esto repercute en una mejora en el precio en el mercado interno, que comenzó a sentirse incluso antes de la oficialización de la medida. El jueves pasado, la posición más cercana en el Mercado Matba-Rofex cerró con una variación positiva de USD 11/t (+3,74%), mientras los futuros en Chicago ajustaron prácticamente sin cambios, anticipándose a las nuevas disposiciones”.

La última reunión del Consejo Agroindustrial con el gabinete económico

Idígoras, adelantó que en la reunión que el Consejo Agroindustrial mantendrá el próximo miércoles con el equipo económico, se solicitará avanzar con el diseño del Proyecto de Ley para que la Argentina tenga previsibilidad y con un compromiso de reinversión para generar 700 mil puestos de trabajo e incrementar las exportaciones en más de 16 mil millones de dólares. Además, para el corto plazo se presentará un reclamo para solucionar la problemática de las economías regionales y de simplificación de las exportaciones, donde desde lo burocrático y administrativo hay mayores costos.

Por otro lado, y ante la mejora que registró el precio de la soja, Gustavo Idígoras sostuvo que “esos tres puntos de rebaja en las retenciones han sido 7 puntos de baja en los últimos días, porque en la industria exportadora estamos abiertos a comprar granos y procesarlos. En las últimas horas hubo registros de exportación de harina y aceite de soja y esto significa de que se está generando cierto movimiento positivo, insuficiente, pero al menos vamos en camino de generar un mayor volumen de exportación ”. Según los datos aportados por los analistas del mercado de granos a este medio, ayer hubo declaraciones juradas de ventas al exterior por 120.000 toneladas de aceite de soja y 265.000 toneladas de harina de soja.

Precio y liquidación

En lo que va de la semana, el precio de la soja en el mercado de referencia de Chicago registró importantes subas, frente al aumento de la demanda de China y la falta de lluvias en Brasil que afecta a la siembra de la oleaginosa. Ayer, los contratos más cercanos de la soja aumentaron casi 3 dólares y cotizaron a USD 388,39 la tonelada, el valor más alto de los últimos dos años. También hubo importantes subas en las cotizaciones del maíz y el trigo.

Fuertes subas se registraron en lo que va de la semana en el precio de la soja (Reuters)

Según el informe semanal de la Bolsa de Rosario, en base a los datos oficiales, hasta el pasado 23 de septiembre restaban por liquidar de la campaña actual USD 8.350 millones para el complejo soja, más otros USD 1.030 millones por exportaciones de maíz en grano, totalizando USD 9.380 millones.

“Para arribar a este resultado, del uso proyectado de grano doméstico para industrialización en el caso de la soja y exportación de grano sin procesar tanto de soja como de maíz, se le detrae el volumen que ya ha sido comprado, y a lo que resta adquirir se lo valúa al precio FOB vigente el 1° de octubre. Además, se suma el volumen de negocios que ha sido negociado bajo condición precio a fijar y a la fecha resta establecer el mismo”, comentaron los economistas de la BCR.

