Requisitos para se tornar um controlador de tráfego aéreo no Perú, um dos empregos mais bem pagos do país

No domingo passado, soube-se que há escassez de controladores de tráfego aéreo no país, que devido à falta de pessoal precisam trabalhar horas extras, para que possam ganhar até 60 mil soles mensais, ainda mais do que o presidente do Banco Central da Reserva do Perú (S/41.600).

A falta desses especialistas é uma das principais razões pelas quais há alguns dias o Sindicato Unificado dos Controladores de Tráfego Aéreo do Perú (SUCTA) concluiu uma greve que paralisado tráfego aéreo em cinco aeroportos do país, incluindo Jorge Chávez, prejudicando milhares de turistas e viajantes.

Os grevistas exigiram, entre outras coisas, melhores condições de trabalho e mais remuneração por causa das horas extras que fazem devido à falta de pessoal.

“Fazemos outras tarefas fora do controle de tráfego aéreo, como o trabalho de treinamento, que ocorre ao longo de vários meses e a Corpac não paga por isso. Deixe levar até 8 meses para pagar o trabalho instrucional em um único mês e isso faz com que os formulários transbordem porque nem todo mundo ganha dessa maneira”, explicou Victor Zavaleta, secretário-geral da SUCTA, ao programa Punto Final.

Enquanto isso, Jorge Perlacios, presidente do conselho de administração da Corporação Peruana de Aeroportos e Aviação Comercial (Corpac), confirmou a falta desses especialistas. “A questão do tráfego aéreo requer reengenharia. Precisamos de mais controladores de tráfego aéreo”, disse.

REQUISITOS PARA SER UM CONTROLADOR DE TRÁFEGO AÉREO

Entre as repetidas chamadas feitas para a contratação de controladores de tráfego aéreo, estes são alguns dos requisitos solicitados para o acesso a esses empregos:

- Ter concluído com sucesso o Curso Básico de Controlador de Tráfego Aéreo, certificado por um centro de estudos reconhecido pela Direção Geral de Aeronáutica Civil (DGAC) do MTC.

- Possuir licença e aprovação de controlador de tráfego aéreo de aproximação concedida pela DGAC.

- O tempo médio de treinamento de um controlador de tráfego aéreo é de um ano e meio. O curso básico dura um ano e, durante seis meses, os estágios supervisionados são realizados até que a licença seja obtida.

- As chamadas são publicadas no site da Corpac (www.corpac.gob.pe) na opção “Call for Human Talent”.

Controladores aéreos de Corpac

O QUE UM CONTROLADOR DE TRÁFEGO AÉREO FAZ?

Especialistas da Corpac, entidade vinculada ao Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC), explicam qual é o trabalho realizado pelo controlador de tráfego aéreo.

“O controlador de tráfego aéreo mantém a ordem, a segurança e a eficiência das operações aéreas, desde o momento em que a aeronave começa seu taxiamento até decolar até pousar e viajar para o terminal do aeroporto”, afirmam.

Eles acrescentam que o controlador estabelece uma ordem, definindo a prioridade na atenção dos voos; realiza seu trabalho com o objetivo de garantir que o trânsito de navios seja seguro, para evitar incidentes e evitar colisões no ar. Ao mesmo tempo, busca eficiência, a fim de alcançar o maior número de operações aéreas.

PERFIL DO CONTROLADOR DE TRÁFEGO AÉREO

Para executar essas funções, é necessário um “temperamento equilibrado”, para lidar efetivamente com situações difíceis, mantendo a calma e o controle da situação. A estabilidade emocional é necessária para promover a concentração.

O controlador de tráfego aéreo deve ser capaz de tomar decisões rapidamente, o que é necessário para ordenar o fluxo das operações aéreas.

Você deve ter uma facilidade para operações numéricas e executar cálculos matemáticos rapidamente para projetar ou medir tempos e distâncias mentalmente antes do tempo.

A proficiência na língua inglesa é outro conhecimento básico, pois é o idioma padrão usado para comunicação com tripulações de companhias aéreas ou empresas de países que não falam espanhol.

