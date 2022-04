Necaxa vs Tigres: os memes deixados pela derrota de Piojo Herrera

A 15.ª jornada da Liga MX surpreendeu os fãs de futebol mexicanos quando o clube Necaxa conseguiu derrotar o Tigres com um placar de 2-0. Desde os primeiros minutos da partida, os Rayos dominaram grande parte da partida, então no final eles consumaram uma vitória que os levou à luta por um lugar na repescagem do torneio.

Devido à forma como ele venceu e derrotou quem era o líder da classificação, diferentes torcedores zombaram da situação que o clube de Miguel Herrera experimentou porque não seria a primeira vez que perderia uma partida importante pelo primeiro lugar na classificação.

A primeira coisa que eles zombaram foi que a vitória de Jaime Lozano os “puxou” do topo da liderança porque com os primeiros resultados da data 14, Pachuca alcançou 35 pontos enquanto os regiomontans ficaram com 32 por causa de sua derrota.

Outro fator que eles levaram para zombar do Tigres foi a formação com a qual ele saiu para jogar, já que nos dias anteriores Piojo Herrera aceitou que ele faria rotações na escalação. Entre as mudanças que fez, ele tentou ter Sebastián Córdova e Diego Reyes como titular, e é por isso que os torcedores das regiões ficaram chateados.

Com o passar dos minutos e eles viram que o clube não conseguiu se recuperar dos dois gols que caíram no primeiro tempo, o torcedor felino ficou chateado e pediu para falar com Piojo Herrera por causa das decisões que tomou para esta partida.

Necaxa sonha com a repescagem após vencer o Tigres

O uruguaio Rodrigo Aguirre e Alonso Escoboza marcaram dois gols no primeiro tempo, e Necaxa surpreendeu por 2-0 um Tigres que viu uma série de cinco vitórias consecutivas quebradas e caiu do topo do torneio Clausura no México, 2-0.

Aguirre liderou os locais em sete minutos e Escoboza ampliou a liderança para 24 para os Rayos, liderados por Jaime Lozano.

