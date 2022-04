Inundações no norte de Bogotá devido às fortes chuvas deixaram vários veículos afetados

A temporada de inverno continua afetando todo o país, as emergências continuam a predominar na região andina e do Pacífico. Embora muitos esperassem que esse efeito climatológico cessasse, o Instituto de Hidrologia, Meteorologia e Estudos Ambientais (Ideam) indicou há duas semanas que durante este trimestre a precipitação continuará e haverá um aumento gradual da precipitação. Os efeitos da temporada já começam a ser vistos na capital do país, já que inundações foram criadas em diferentes áreas que afetam as principais estradas, algumas infraestruturas e até carros.

Em 20 de abril, no início da manhã, foram relatadas fortes chuvas que afetaram a cidade de Usaquén, na sétima corrida entre as ruas 158 e 162, porque como resultado da chuva torrencial, foi criada uma piscina gigantesca na área, como comentou a Rádio RCN, cerca de 50 centímetros que saíram como resultado da aguaceiro, uma piscina gigantesca foi criada na área, de acordo com a RCN Radio, que saiu como resultado dos danos a sete veículos.

“Eu estava vindo para minha casa e quando chego ao ponto que vi todo esse ponto inundado, eu não tinha escolha para onde ir, então eu me enviei para tentar passar, mas a água estava sempre alta e ela entrou no carro, eu molhei todo o estofamento e acho que algo na parte elétrica danificou porque desligou” um dos afetados disse à estação de rádio colombiana.

Além de comentar o ocorrido, o cidadão disse que o pior da situação é que nunca foi atendido pelas autoridades correspondentes para fazer um fechamento de estrada ou evacuar a água. Como resultado, os afetados tiveram que sair de seus carros e empurrá-los para tirá-los da área.

Por outro lado, em outras áreas da cidade, como Fontibon, Antonio Nariño e Rafael Uribe Uribe, houve outros problemas, como acidentes, transições, queda de árvores e pequenas inundações. No entanto, tudo foi controlado rapidamente e não houve feridos.

Por enquanto, o Ideam alertou que nesta quarta-feira, tanto de manhã quanto à tarde, as chuvas continuarão em Bogotá e a temperatura permanecerá em 11 graus Celsius. A área que concentrará as chuvas mais fortes será a leste.

O Instituto também previu na terça-feira que para os próximos três dias as condições nas regiões: Pacífico, Caribe, Andino, Orinoquia e Amazônia, serão abundantes nuvens com precipitação que será mais forte durante a tarde, noite e início da manhã. Isso pode ser acompanhado por atividade elétrica em tempos de chuva forte, tempestades de granizo e/ou vendavais.

“Céu parcial a quase nublado. Chuvas moderadas a fortes são prováveis durante as noites, noites e madrugadas, em grandes áreas de Antioquia, Santanderes, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindio, oeste e sul da Huila e Tolima. Alta probabilidade de atividade elétrica em tempos de chuva forte”, disse.

Devido às chuvas nos últimos dias, há uma probabilidade de deslizamentos de terra, então o instituto emite um alerta vermelho para 14 departamentos na Colômbia, entre eles: Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Meta, Nariño, Tolima, entre outros.

Para Tunja, Chipaque, Fúquene, Gachancipá, Guachetá, Guatavita, Nemocón, Suesca, Tocancipá, Ubaté, Ocaña, Neiva, Pitalito e outros municípios de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander e Tolima, há alertas laranja e amarelo para a ameaça de incêndios de cobertura vegetal. Em La Guajira e Magdalena, a probabilidade é classificada como alta.

Além disso, foram definidos alarmes para os altos níveis de algumas áreas hidrográficas, aumentos repentinos, transbordamentos e/ou inundações na bacia do Rio Grande, que tem o município de Turbo em alerta vermelho. Para o rio San Juan e seus afluentes, recomenda-se atenção especial nos municípios de Chocó e Risaralda. Também no rio Magdalena, há áreas em risco de inundações como em Santander, com risco de aumentos repentinos em Boyacá e Cesar. De fato, esses aumentos colocam municípios como Melgar e Silvania em risco de transbordamentos e inundações ao longo do rio Sumapaz.





CONTINUE LENDO