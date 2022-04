Eles pedem para nomear um prefeito ad hoc em Cali para as eleições presidenciais

Os sucessos e fracassos do prefeito de Cali, Jorge Iván Ospina, tornaram difícil para ele tornar questionável sua reputação entre o povo de Cali. Soma-se a isso as controvérsias dentro de sua liderança, que até transcenderam em nível nacional, devido a todas essas vicissitudes, foi promovida uma iniciativa que busca nomear um prefeito ad hoc nesta cidade para as eleições presidenciais, argumentando que não há garantias suficientes para as eleições do nível local de liderança e a imparcialidade é necessária para permitir que eles prossigam bem.

O principal orador do aplicativo é o vereador Roberto Rodríguez Zamudio, que pede ao prefeito Jorge Iván Ospina que lidere o processo para nomear um prefeito ad hoc, segundo Zamudio, desde 28 de abril de 2021, surgiram dúvidas sobre a institucionalidade da cidade, pois deve-se notar que várias controvérsias sobre a greve nacional e a posição assumida pelo gabinete do prefeito municipal em relação às mesmas manifestações.

Além disso, o lobista denuncia que vários funcionários que estiveram nas mesas de diálogo com os manifestantes e a chamada Linha de Frente, estão renunciando ao cargo e se juntando à campanha do Pacto Histórico para a presidência, situação que, segundo ele, lhe causa desconcerto e dúvidas sobre a perspectiva. que vem do contexto democrático na cidade.

O vereador Zamudio explicou: “Faço isso com argumentos claros, expressei publicamente: enquanto os funcionários hoje renunciam para deixar a campanha de Petro, enquanto as instituições são publicamente designadas para favorecer uma campanha, as condições de transparência e respeito a uma cidadania não podem ser geradas, então eu sou pedindo cordialmente ao prefeito, que ele seja o único a processar a eleição de um prefeito ad hoc para assumir com responsabilidade, respeito e transparência, tudo relacionado às próximas eleições para a presidência da República.”

Enquanto isso, Roberto Zamudio também lançou um dardo nas políticas do prefeito Ospina, garantindo que ele entendesse que havia questões relacionadas à agenda de Gustavo Petro. No entanto, ele não permitiria que essas posições particulares permeassem fortemente a gestão do setor público e a institucionalidade estabelecida na cidade de Santiago. de Cali.

De acordo com o jornal El País de Cali, o senador Gabriel Velasco também se juntou aos detratores da posição de Ospina e afirmou que não há garantias claras que permitam que as eleições sejam transparentes, uma vez que assume que o presidente local apoiou o Pacto Histórico, Velasco disse: “Eu gostaria acredito que um prefeito ad hoc à medida que as eleições passam”.

É importante notar que tanto Velasco quanto Zamudio são ativos na ala direita do país, o senador mostrou seu apoio ao candidato Federico Gutiérrez, enquanto o vereador Caleño pertence ao partido Centro Democrático. Embora não sejam os únicos, eles se tornam os líderes decisivos nessa situação que afeta diretamente o prefeito Jorge Iván Ospina quase um mês após as eleições presidenciais.

Diante dessa agitação, a Diretora Jurídica da Prefeitura de Cali, María del Pilar Cano Sterling, explicou que o prefeito Ospina não tem conexão com os candidatos presidenciais, já que neste caso nem o caráter político nem o familiar envolvem o presidente com os candidatos, de modo que o Ad Hoc conceito seria descartado, com relação a isso, Cano disse: “nesse sentido e diante de alguns pedidos que pedem essa figura para o prefeito de Cali, devido à suposta proximidade com uma campanha presidencial, esse número não se aplica”.

