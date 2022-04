“The Boys”: todos os detalhes da terceira temporada

“The Boys”: em 3 de junho chega a terceira temporada. (Vídeo Prime)

The Boys agora tem duas temporadas no Prime Video e recebeu uma excelente recepção dos telespectadores. Como uma espécie de sátira das histórias de super-heróis, The Boys (criado por Eric Kripke) com um ranking para maiores de 18 anos, conseguiu se posicionar como uma das propostas mais originais dos últimos anos.

A terceira temporada começou suas gravações no início do ano passado, evitando assim os avatares gerados pelo COVID-19, e terminou em setembro de 2021. Assim, a data do retorno de The Boys com sua terceira temporada será 3 de junho próximo. Os três primeiros episódios estarão disponíveis no dia de sua estreia e, em seguida, o restante dos episódios será carregado semanalmente até sua conclusão prevista em 8 de julho.

The Boys e The Seven se verão novamente, pois todos desejamos que o encontro entre Billy Butcher (Karl Urban) e Homelander (Antony Starr) ocorra de uma só vez e para resolver as coisas entre eles no estilo de produção. No trailer, pudemos ver uma cena em que os dois estão juntos e também como Ryan (Cameron Crovetti), filho de Homelander, começa a usar seus poderes.

(ATENÇÃO SPOILERS). Vamos lembrar que no final da segunda temporada vimos como a malfadada companheira de Homelander, Stormfront (Aya Cash), finalmente foi derrotada após perder seus membros. Seu passado nazista o tornou ainda mais odioso. Mas ele realmente morreu? Em entrevista à Entertainment Weekly, Cash se referiu ao seu papel e disse: “Eu acho que eles deixaram a porta aberta, mas também sinto que não sobrou muito disso. Tecnicamente, ela não está morta, mas acho que você só terá que assistir a terceira temporada para descobrir o que aconteceu.” Mas independentemente de sua presença ou não nesta terceira temporada, o que vamos ver é o legado de fãs de ultra-direita que ele deixou após seu tempo no The Seven, chamado Stormchasers.

Mas também teremos novos super-heróis/vilões. Por um lado, Jensen Ackles (Supernatural) se junta a esta série como Soldier Boy e, por outro lado, também teremos a ex-The Walking Dead, Laura Holden, que dará vida a Crimson Countees (Countess Crimson), uma espécie de paródia da Feiticeira Escarlate e membro da equipe liderada pelo Soldier Boy, o Payback.

“ Vamos explorar a história dessa equipe e de todos os seus membros ”, disse Kripke à revista mencionada. De fato, o primeiro episódio da nova temporada terá o nome desse grupo e será chamado de “Payback”.

Três novos super-heróis serão adicionados como recorrentes à terceira temporada. Por um lado, teremos Supersonic (ex-parceiro Starlight), que será interpretado por Miles Gaston Villanueva (The Resident). Nich Wechsler (Revenge/Dynasty) também será adicionado como Blue Hawk, e o ator Sean Patrick Flanery (Dexter) será Gunpowder, outro membro do grupo Soldier Boy. Esse personagem teve uma participação muito breve na primeira temporada, quando no segundo episódio ele apareceu em uma reportagem de jornal na televisão. Lá ele diz uma frase que o postula como defensor das armas: “Se houvesse mais pessoas armadas, talvez eu não precisasse salvar o dia todas as vezes”. O ator que o interpretou naquela ocasião foi Joel Gagne (Bad Blood). Por sua parte, Katia Winter (Speely Hollow) será a atriz convidada desta temporada. Ela assumirá o papel de Little Nina, uma máfia da Rússia.

Sem dúvida, também acompanharemos de perto Butcher, que está pensando se ele se tornará o grande herói dessa história ou se se juntará ao lado dos vilões. Urban entrou nesse personagem que está passando por um conflito interno entre o dever de ser e seu desejo de vingança. Falando com EW, ele disse: “Para derrotar o monstro, você se torna o monstro? E acho que essa é uma das grandes coisas desta temporada: todos os personagens enfrentam essa escolha. Até onde eles estão dispostos a ir? Que linha eles estão dispostos a cruzar para alcançar o que desejam alcançar? Para todos os personagens da série, isso cria um conflito e é divertido ver quem realmente acaba do lado de quem.”

